Путин провожает Меркель на пенсию с почетом, но без обещаний

Путин провожает Меркель на пенсию с почетом, но без обещаний
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
В роли канцлера она в последний раз посетила Москву

В Москве проходит встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Подписания документов не ожидается, но все обставлено очень торжественно – в России красиво прощаются с немецким лидером, вероятно, в последний раз посетившим Москву в этом статусе.

В Кремле изначально предупреждали, что никаких документов лидеры подписывать не будут, хотя и обсудят такие важные темы, как двустороннее сотрудничество и проблемы региональной повестки. При этом в Берлине уточнили, что речь зайдет как о ситуации в Афганистане, так и на Украине, включая урегулирование в Донбассе на основе минских соглашений, передает РИА "Новости".

Визит канцлера в Москву готовился очень быстро – о нем объявили лишь на прошлой неделе. Несмотря на это, встреча обставлена с большим пафосом. Помимо переговоров, лидеры возложат цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата у кремлевской стены. А для финальной пресс-конференции подготовлен один из самых красивейших залов Кремля, где обычно президент РФ принимает верительные грамоты у иностранных послов.  

Данный визит Меркель является еще и юбилейным – это ее 20-й приезд в Москву. В сентябре 2021 г. в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель, занимающая пост канцлера ФРГ с 2005 года, решила не участвовать, а именно парламент выбирает главу правительства.

13:47. Канцлер приехала в Кремль: Первый пункт программы – возложение венка к Могиле Неизвестного солдата

13:57. Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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