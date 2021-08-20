Рейтинг "Единой России" укрепился в августе

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Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) обнародовал итоги последнего всероссийского опроса россиян, на основе которого еженедельно составляет рейтинги политических партий. По данным исследования, популярность "Единой России" среди избирателей в августе стабильно растет.
Эксперты ФОМ обработали карточки соцопроса, который проводился с 13 по 15 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. Участникам задавали один вопрос: за какую партию они хотят проголосовать на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва в сентябре.
Больше всего респондентов – 30% – сообщили о намерении поддержать "Единую Россию". На втором месте – КПРФ с 13% сторонников. За ЛДПР готовы отдать голоса 10% опрошенных. У "Справедливой России" рейтинг оказался 6%. Количество голосов за остальные партии не выходит за пределы статистической погрешности и в сумме составляет 8%.
При этом 13% участников опроса признались, что вообще не собираются идти голосовать, а 2% задумали просто испортить бюллетень. Еще около 19% россиян пока не определились с выбором. Отметим, что на 1 августа таковых было 22%.
Эксперты ФОМ также провели опрос по оценке работы президента и премьера России. Рейтинг одобрения Владимира Путина составил 57%, деятельность Михаила Мишустина положительно оценили 41% респондентов.
Очередные выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать новый состав нижней палаты парламента, а также представителей других органов законодательной и исполнительной власти. В ряде регионов, в том числе у жителей Москвы, есть возможность проголосовать дистанционно. О плюсах системы онлайн-выборов ранее рассказали эксперты.
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