На Смоленской площади напомнили руководству Страны восходящего солнца об Акте капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года

Официальный Токио продолжает свои беспочвенные обвинения в "оккупации" Москвой южных Курил, что вызывает возмущение в России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Так на Смоленской площади отреагировали на проведенные в японской столице 15 августа национальные мероприятия по случаю так называемого "Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире". Москва с сожалением констатирует, что в очередной раз в речах руководства Страны восходящего солнца не нашлось слов раскаяния и признания ответственности Токио за развязывание Второй мировой войны, агрессивных действий в отношении соседних государств.

"С возмущением отмечаем, что в Японии продолжают высказываться беспочвенные обвинения в адрес СССР и России в якобы противоправном характере вступления нашей страны в войну "в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете" и "нелегитимной оккупации" южных Курил", – говорится в комментарии Захаровой.

Она напомнила японцам о таком документе, как Акт о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, а также о материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов. Именно в них содержится "объективная и единственно верная оценка событий и итогов" Второй мировой, подчеркнула представитель российского дипведомства.

Ранее стало известно, что 15 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и некоторые члены кабмина направили подношение в храм Ясукуни, который в Азии ассоциируется с милитаризмом.

"Подобные действия японских официальных лиц не могут не вызывать осуждения", – резюмировала Захарова.

Добавим, 16 августа вице-премьер РФ Юрий Трутнев объявил о планах правительства увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет, чтобы "закончить эти разговоры" о принадлежности региона. Данное заявление вызвало бурную реакцию у японцев, которые в своих комментариях в большинстве признали, что диалог по этому вопросу с Москвой уже невозможен.

