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События, разворачивающиеся в Афганистане, заставили призадуматься многих игроков международной арены о том, как в будущем будет устроен миропорядок. Для Украины провал американцев в Афганистане и последующие события могут стать образцом того, что ждет самих незалежных.
Некоторые представители киевского режима всерьез переживают из-за явно провалившейся операции США на территории азиатского государства. По мнению опытного политолога Сергея Маркова, украинцы не зря призадумались о своей судьбе. Эксперт напомнил, что действующий киевский режим фактически держится на протекции американцев. Обычные жители Незалежной вовсе не рады тому, что происходит в их родном государстве.
При этом провал вашингтонской администрации в Афганистане может привести к тому, что американские верховодцы решат свернуть борьбу за так называемые "новые демократии". Разумеется, в этом случае их внимание к Украине серьезно ослабнет. Тогда уж нынешним руководителям Незалежной не поздоровится.
"Они сидят на американских "штыках" – и если эти "штыки" уйдут, то разгневанное население немедленно их свергнет", – отрезал политэксперт в в беседе с корреспондентом издания "ПолитРоссия".
Впрочем, пока неизвестно, как поступят США после госпереворота в Афганистане. По мнению политолога, вполне вероятно, что американцы действительно свернут свою активность на далекой периферии и сконцентрируются только на самых важных направлениях своей деятельности.
К слову, недавно полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, почему американцы бросили украинских наемников в Афганистане.
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