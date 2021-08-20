Зеленский потребует от Меркель миллиарды за запуск "Северного потока-2"

Зеленский потребует от Меркель миллиарды за запуск "Северного потока-2"
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
продолжение"Идите работать": отжавшийся на брусьях в вышиванке Зеленский взбесил украинцев
Киев ждет от Берлина реальных денег на спасение советского газопровода и оборону страны

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет требовать от Берлина не просто финансовых компенсаций за запуск "Северного потока-2", а гарантий в виде многомиллиардных инвестиций в украинскую энергетику и сферу обороны государства.

А все потому, что в головах постмайданных руководителей накрепко засела мысль о военном "вторжении" России в Незалежную как только труба ГТСУ перестанет быть нужной. Об этом говорится в публикации "Главреда".

Издание приводит заявление советник главы офиса президента Михаила Подоляка, рассуждавшего о предстоящей 22 августа встрече пана Зеленского и фрау Меркель. По его словам,  киевскому режиму необходимы не условные, а реальные компенсации в связи с началом работы "СП-2".

"Как только россияне убирают с доски такой существенный актив, как наша ГТС, то цена вторжения для них существенно уменьшается. И компенсировать это, условно говоря, тем, что мы вам в течение трех лет будем платить по 500 миллионов – это так не работает, это тогда не система сдержек и противовесов", – пожаловался пан Подоляк.

Незалежная потребует от Германии возместить финансовый ущерб, предоставив Киеву стратегические инвестиции в сферу энергетики и обороноспособность соборной. В частности, украинцы ожидают денег на развитие возобновляемых источников энергии, причем в проекте должны принять активное участие европейские и непосредственно немецкие компании.

Именно при таком сценарии Германия будет напрямую заинтересована в том, чтобы Россия не предприняла военный захват Украины, указывается в публикации.

Ранее сегодня стало известно об очередных шагах киевского режима закупорить российскую газовую магистраль на Балтике. На берегах Днепра придумали сформировать рабочую группу, которая должна воспрепятствовать запуску "Северного потока – 2".

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость300051
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Охренеть можно с этого укрокурворейха. С самого основания только требования денег, по всему миру с протянутой рукой, сами ничего не сделали, привыкли жить за чужой счет и не хотят отвыкать. Германия должна показать большой кукиш этим попрошайкам, может это заставит их работать а не зиговать.
Настоящий ОДЕССИТ
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Фантазии от наркоты.
Гость298896
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Убогие получат не деньги, а санкции.
Вовка Шилов 0505707696
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ГостьСВ
Дебильная статья на низкопробном сайте. Будут встречаться не пан с фрау, а президент с канцлером. Днепровский взялся говорить за Зеленского, что тот будет "требовать" от Меркель. Чувак, ты даже не журналист , а детский фантазер. Что не напишешь, все - стыдобище.
Зато, хоть твои,вечно голодные, хохлоБОМЖи, на поминках укроУПЫРЯ-фашиста, помоев с ЖИДовского хозяйского стола нажрутся!1Очередной бандерлог ПОДОХ!9 августа сообщалось, что на Донбассе возле Новоалександровки снайпер ЛДНР войск застрелил 41-летнего командира мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василия Островского. Подохший был львовянином, у него остался малолетний радостный сын.Закопан будет на скотоиогильнике, как бешеная собака.Семье,ввиде компенсации-литр стекломоя!
Гость297636
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"Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек." (12 стульев)
Гость300229
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Толи дураки, толи наивные как дети.
ГостьСВ
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Дебильная статья на низкопробном сайте. Будут встречаться не пан с фрау, а президент с канцлером. Днепровский взялся говорить за Зеленского, что тот будет "требовать" от Меркель. Чувак, ты даже не журналист , а детский фантазер. Что не напишешь, все - стыдобище.
Гость300215
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Зелепукин потребует миллиарды, а то шо? Голой шопой или органом для пианин напухгает?
Гость300215
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Если бы эти животные имели мозг, а не кучу из рагульского навоза, то были бы и с Крымом и с газом и с народом и с экономикой. А теперь сами себя сделали никем и ничем.
Иван
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А ведь знаете,их даже придурками назвать нельзя.Такое может быть только на Украине!Я думаю,Меркель везёт ему большую дулю в кармане.Она переговорит с Путиным,Путин ещё раз подтвердит,что Россия не будет кормить нахлебников и на этом всё кончится.Порежде трубы газопровода,на печки дровянные или для кизяков,недоумки,пальцем деланные!
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