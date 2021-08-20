Посольство России опровергло выдуманную Испанией причину отказа пускать корабли РФ в свой порт

Посольство России опровергло выдуманную Испанией причину отказа пускать корабли РФ в свой порт
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Слова Мадрида оказались далеки от правды

В прессе активно обсуждается новый скандал на международной арене. Испания по непонятным причинам не пустила наши военные корабли в свой порт. Подробности резонансного инцидента озвучили в российском посольстве в Испании.

В первую очередь, дипломаты опровергли заявление Мадрида о случившемся. Ранее в Испании объяснили недружелюбное решение тем, что российская сторона якобы не предоставила все необходимые для захода в порт сведения. Теперь же выясняется, что это неправда.

Испанский МИД заявлял, что Россия проигнорировала их требование предоставить данные о целях плавания и конечной точке маршрута. Якобы именно поэтому россиян не пустили в порт Сеуты в Северной Африке.

Однако, по словам представителей российского посольства, данное заявление не имеет ничего общего с реальностью. Дипломаты подчеркнули: как только российская сторона получила соответствующий запрос от испанцев, все необходимые сведения были оперативно переданы в местный МИД, пишет РИА "Новости".

По какой причине испанская сторона решила ввести международное сообщество в заблуждение, пока непонятно.

Впрочем, Мадрид продолжает настаивать на другой версии. Представители МИД Испании уверяют, что неприятный инцидент случился из-за того, что россияне не предоставили необходимые для захода в порт документы. Таким образом, испанский отказ был вызван формальной причиной.

К слову, ранее военный специалист Александр Леонков предположил, что недружественное решение Испании носит чисто политический характер.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость300258
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Гость297210
Испанцы не хотят чтоб всякое гоуно плавало в их водах - имеют право. Очередной плевок в красное рыло россисянии
Шумер, вы в плевках вообще утонули ))))
Гость299372
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Кацапська брехня .
Гость297210
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Гость283783
Ну так значит надо прекратить закупать ихние оливки("маслины без косточки").
Испанцы не хотят чтоб всякое гоуно плавало в их водах - имеют право. Очередной плевок в красное рыло россисянии
Гость297210
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Гость283783
Ну так значит надо прекратить закупать ихние оливки("маслины без косточки").
И перейти на Краснодарские ?
Гость283783
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Ну так значит надо прекратить закупать ихние оливки("маслины без косточки").
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