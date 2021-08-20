Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

В пятницу, 20 августа, в Кремле состоялись последние переговоры Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным. 

Встреча длилась три часа – на 60 минут дольше запланированного. После переговоров лидеры двух стран пообщались с журналистами. 

Путин заявил, что переговоры прошли конструктивно. Президент РФ отметил, что Меркель будут рады видеть в России и после ее отставки. Лидер россиян отметил, что отношения двух государств развиваются, а экономическое сотрудничество растет. 

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане. Президент РФ отметил, что нельзя навязывать афганцам сторонние ценности, а также нужно исходить из существующих реалий – талибы (запрещенная в РФ террористическая организация) контролируют почти всю страну. При этом, по его словам, нельзя позволить развалить Афганистан, нужно исключить вмешательство в страну, а также не допустить проникновение террористов под видом беженцев в другие государства. По его словам, назвать успешной операцию США в республике нельзя. 

Путин также обсудил и Донбасс с Украиной. Президент РФ отметил, что попросил Меркель повлиять на Киев, чтобы Незалежная выполнила все обязательства. Лидер россиян подчеркнул, что складывается впечатление, будто Украина отказалась от мирного решения конфликта. Обсуждали лидеры и другие темы, например, ситуацию в Сирии и Белоруссии. По словам президента РФ, белорусы сами смогут решить свои проблемы.

Меркель, в свою очередь, рада конструктивному диалогу между ФРГ и РФ. Канцлер ФРГ сообщила, что был обговорен "Северный поток – 2" и договоренности Берлина с Вашингтоном. Захотела Меркель и придать больше жизни нормандскому формату, а также продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Еще канцлер ФРГ попросила РФ обратить внимание на гумпомощь в Афганистане в переговорах с боевиками. 

Путин также рассказал, что "СП-2" почти готов – осталось 15 км по морю,. Труба на 2 тыс км короче украинской, а все заявления о том, что проект политический – это попытка ввести в заблуждение. Также президент РФ заявил, что Россия выполнит все обязательства перед Украиной по транзиту газа. Что касается ситуации после 2024 года – Россия готова сохранить транзит в зависимости от потребностей ЕС. 

Новость дополняется. 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Пророк!
Пожаловаться Ответить
Настоящий ОДЕССИТ
Великие Руководители отдали друг-другу должное!!! Молодцы!!!
Не тебе чета!!!
Пророк!
Пожаловаться Ответить
ВВП- это уникальный руководитель! Чтобы с Меркель разговаривать 3- часа, когда она раненая утка- это просто зашкаливает!!! Ведь приехала не вопросы решать,ей нужно было просто договориться,чтобы ВВП ее принял.? Чтобы в грязной гнили не оказаться! Вот и весь ее вояж!!!
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Великие Руководители отдали друг-другу должное!!! Молодцы!!!
Гость297210
Пожаловаться Ответить
Попесдели и разошлись. Встреча ниочем
1
новости партнеров
По теме

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин провожает Меркель на пенсию с почетом, но без обещаний

В роли канцлера она в последний раз посетила Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей