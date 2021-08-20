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Ситуация в афганском государстве всколыхнула все международное сообщество. Журналистам удалось выяснить, что британский премьер-министр Борис Джонсон упорно пытался дозвониться до американского президента Джо Байдена в судьбоносные для Афганистана часы, однако последний отказался брать трубку.
Любопытные обстоятельства стали известны корреспондентам издания New York Post. По данным журналистов, Джонсон целых 36 часов дозванивался до американского главнокомандующего в дни падения Кабула.
Джонсон пытался поговорить с Байденом утром 16 августа. Однако все его потуги оказались бесполезными – телефонная трубка на том конце провода сурово молчала. Американский президент снизошел до общения с британским премьером только вечером 17 августа.
Выразил ли Джонсон свое недовольство таким пренебрежением, остается тайной. Известно лишь, что во время долгожданного разговора британский премьер-министр попросил главу США не отказываться от "достигнутого в Афганистане".
При этом в часы молчания Байдена в афганской столице несчастные местные жители пытались ухватиться за шасси самолетов и сбежать из страны. Сообщается, что в это время главнокомандующий американцев отдыхал в загородной резиденции в штате Мэриленд.
К слову, недавно журналисты решили, что в речи об Афганистане Байден послал тайный сигнал Украине. Хозяин Белого дома преподал урок властям Незалежной.
Раньше это было невозможно из-за санкций США