Байден больше суток игнорировал звонки Джонсона

Байден больше суток игнорировал звонки Джонсона
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
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За это время в Афганистане осуществили госпереворот

Ситуация в афганском государстве всколыхнула все международное сообщество. Журналистам удалось выяснить, что британский премьер-министр Борис Джонсон упорно пытался дозвониться до американского президента Джо Байдена в судьбоносные для Афганистана часы, однако последний отказался брать трубку.

Любопытные обстоятельства стали известны корреспондентам издания New York Post. По данным журналистов, Джонсон целых 36 часов дозванивался до американского главнокомандующего в дни падения Кабула.

Джонсон пытался поговорить с Байденом утром 16 августа. Однако все его потуги оказались бесполезными – телефонная трубка на том конце провода сурово молчала. Американский президент снизошел до общения с британским премьером только вечером 17 августа.

Выразил ли Джонсон свое недовольство таким пренебрежением, остается тайной. Известно лишь, что во время долгожданного разговора британский премьер-министр попросил главу США не отказываться от "достигнутого в Афганистане".

При этом в часы молчания Байдена в афганской столице несчастные местные жители пытались ухватиться за шасси самолетов и сбежать из страны. Сообщается, что в это время главнокомандующий американцев отдыхал в загородной резиденции в штате Мэриленд.

К слову, недавно журналисты решили, что в речи об Афганистане Байден послал тайный сигнал Украине. Хозяин Белого дома преподал урок властям Незалежной.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Настоящий ОДЕССИТ
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Бидон и Борьян скоро перегрызутся.
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