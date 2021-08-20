В Москве ответили Киеву на слова о "неразрешимой проблеме" с Крымским мостом

В Москве ответили Киеву на слова о "неразрешимой проблеме" с Крымским мостом
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Руководству Незалежной напомнили о доминирующей роли России в Черноморском регионе с 1783 года

Россия является государством-защитником, охраняя себя и более слабые страны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя новый спич главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте.

Напомним, ранее украинский министр пожаловался на доминирующую роль России в Азовском море и традиционно для постмайданной Незалежной начал пугать соседей по Черноморскому региону, что Москва вот-вот и там начнет доминировать. Он призвал объединить усилия Незалежной, Молдавии и Грузии для новой стратегии противоборства РФ.

Также пан Кулеба признал, что проблема Крымского моста и Азовской акватории для киевского режима является сложной и "практически пока неразрешимой" из-за географии. И пожаловался на превращение Москвой Крыма в военную базу.

По мнению российского сенатора, все эти речи глава украинской дипломатии проговаривает под влиянием старших кураторов из НАТО и США.

"Что бы там ни говорил Кулеба, Россия была, есть и будет великой державой с мировым влиянием и высоким уровнем вооружения, в том числе военно-морских сил", – сказал Цеков "Ленте.ру".

Он подчеркнул, что ВС РФ защищают территорию страны, включая Крым, о котором так мечтают сейчас в Киеве, и других государств, на данный момент – в ближневосточном регионе и северной Африке. По его словам, задачи там нашей армии всем известны. А если Украина вознамерится конкурировать с Россией и соревноваться по влиянию, то это ей будет слишком дорого стоить, считает член Совфеда.

Цеков убежден, что натовским странам не удастся добиться доминирующей роли в Черном море. Это место со времен Екатерины II, когда Крым стал частью Российской Империи, накрепко заняла Россия, резюмировал сенатор.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами высказал уверенность, что когда ненька "вернет" полуостров, то крымчане с радостью примут украинскую власть. В Республике заявление экс-комика назвали клоунадой.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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