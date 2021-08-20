Политолог Мартынов не считает, что Мадрид решил поучаствовать в русофобских играх Запада

Инцидент с кораблями ВМФ России в Испании связан с какими-либо техническими накладками, поэтому не нужно здесь искать политическую подоплеку. Об этом заявил российский политолог и международный эксперт Алексей Мартынов.

Он заметил, что Мадрид всегда подчеркнуто не принимал участие в русофобских играх, и навряд ли вдруг испанские власти встали на этот путь. Эксперт выразил сомнение, что не пустив два российских военных корабля в порт Сеута Испания сделала какой-то "реверанс" в сторону скандального прохождения британского эсминца Defender возле берегов Крыма в нынешнем июне.

"Мне бы хотелось верить, что это было недоразумение, которое будет исчерпано после взаимных объяснений", – цитирует эксперта "Свободная пресса".

Также он надеется, что инцидент не повлияет на отношения между Мадридом и Москвой.

Ранее стало известно об отказе властей Испании противолодочнику "Вице-адмиралу Кулакову" и буксиру "Алтаю" в трехдневной стоянке для дозаправки и приобретения продовольствия в порту Сеуты в Северной Африке. Le Pais полагает, что речь идет о политической причине, поскольку Испания выступает организатором саммита НАТО, который состоится в 2022 году.

Между тем, Мадрид позже объяснил свое решение тем, что Москва якобы не предоставила все необходимые для захода в порт кораблей ВМФ РФ сведения. В свою очередь, российское посольство данное заявление отвергает.

