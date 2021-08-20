Эксперт объяснил инцидент с российскими кораблями в Испании

Политолог Мартынов не считает, что Мадрид решил поучаствовать в русофобских играх Запада

Инцидент с кораблями ВМФ России в Испании связан с какими-либо техническими накладками, поэтому не нужно здесь искать политическую подоплеку. Об этом заявил российский политолог и международный эксперт Алексей Мартынов.

Он заметил, что Мадрид всегда подчеркнуто не принимал участие в русофобских играх, и навряд ли вдруг испанские власти встали на этот путь. Эксперт выразил сомнение, что не пустив два российских военных корабля в порт Сеута Испания сделала какой-то "реверанс" в сторону скандального прохождения британского эсминца Defender возле берегов Крыма в нынешнем июне.

"Мне бы хотелось верить, что это было недоразумение, которое будет исчерпано после взаимных объяснений", – цитирует эксперта "Свободная пресса".

Также он надеется, что инцидент не повлияет на отношения между Мадридом и Москвой.

Ранее стало известно об отказе властей Испании противолодочнику "Вице-адмиралу Кулакову" и буксиру "Алтаю" в трехдневной стоянке для дозаправки и приобретения продовольствия в порту Сеуты в Северной Африке. Le Pais полагает, что речь идет о политической причине, поскольку Испания выступает организатором саммита НАТО, который состоится в 2022 году.

Между тем, Мадрид позже объяснил свое решение тем, что Москва якобы не предоставила все необходимые для захода в порт кораблей ВМФ РФ сведения. В свою очередь, российское посольство данное заявление отвергает.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей