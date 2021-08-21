"Там получалось лучше": немцы предложили Зеленскому вернуться в кино

"Там получалось лучше": немцы предложили Зеленскому вернуться в кино
Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Достижения украинца на посту президента вызывают сомнения

Все мировое сообщество с недоумением наблюдает за действиями Незалежной, которую возглавляет бывший комик и киноактер Владимир Зеленский. Представители киевского режима постоянно выступают со скандальными заявлениями, которые выходят за рамки реальности. Европейским обывателям настолько надоели выкрутасы Зеленского, что они предложили главнокомандующему вернуться к своей основной профессии и посвятить жизнь кинематографу.

Так жители Германии отреагировали на очередной антироссийский выпад Незалежной. Украинский президент ранее объявил о намерении серьезно заняться вооружением флота с тем, чтобы быть готовым к "войне" с Россией. Киев выступил с громким заявлением, что уже к 2035-му году украинский черноморский флот должен быть довооружен.

На такие слова главнокомандующего Незалежной бурно отреагировали в Германии. Читатели местного издания Der Spiegel убеждены, что действия представителей киевского режима ни к чему не приведут. Обычные украинцы никогда не пойдут войной на братскую Россию.

Интернет-пользователи в комментариях к статье отметили, что на Украине сложилась похожая на Афганистан ситуация. Народ также вовсе не горит желанием отдавать свои жизни за проворовавшееся правительство. По мнению некоторых, Зеленскому и вовсе снова пора заняться лицедейством.

"Ему нужно вернуться к своей основной профессии. Там у него все получилось значительно лучше", – пишут комментаторы.

Кстати, недавно в Москве объяснили, почему российский лидер Владимир Путин не может встретиться с украинским коллегой.

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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ГостьСС
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Гость297817
С ЭТИМ КЛОУНОМ ТРУСЛИВЫМ ВСТРЕЧАТЬСЯ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ --- БАБУСЯ МЕРКЕЛЬ ЕДЕТ ВПОСЛЕДНИЙ РАЗ НА УСРАИНУ - С УЛЬТИМАТУМОМ ----- НЕВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАНДСКОЙ 4 -КИ - ЭТО <цензура> ПЕЦ УСРАИНЫ - ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ И ПИНДОСЫ ТУТ НЕ ПОМОГУТ - ХОТЯ ПУСТЬ ПОМОГАЮТ ТАКЖЕ КАК И АФГАНИСТАНУ
"Все мировое сообщество, жители Германии, <цензура> комментаторы". Ольга Федорова, у вас впереди еще много не обследованных выгребных ям. Только надо говорить за себя, а не за того парня. Без имен и фамилий. Особенно умиляет "Все мировое сообщество".
Вовка Шилов 0505707696
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Гость297817
С ЭТИМ КЛОУНОМ ТРУСЛИВЫМ ВСТРЕЧАТЬСЯ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ --- БАБУСЯ МЕРКЕЛЬ ЕДЕТ ВПОСЛЕДНИЙ РАЗ НА УСРАИНУ - С УЛЬТИМАТУМОМ ----- НЕВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАНДСКОЙ 4 -КИ - ЭТО <цензура> ПЕЦ УСРАИНЫ - ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ И ПИНДОСЫ ТУТ НЕ ПОМОГУТ - ХОТЯ ПУСТЬ ПОМОГАЮТ ТАКЖЕ КАК И АФГАНИСТАНУ
Да он реально что-то употребляет!Президент Украины Зеленский рассказал что он построит новый флот и "деокупирует " Крым.Флот будет состоять из катеров и маленьких подводных лодок.От себя добавлю что можно ещё ялики у рыбаков вёсельные конфисковать для военных нужд.У вас и нормальный флот был, так вы его убили сами. Подводную лодку починили так, что к причалу приварили чтоб не утонула.
Друг рассказывал, когда служил механиком на корабле, что трём судам надо было в Донузлав придти. Так по дороге одно заглохло - взяли на буксир. Потом заглохло взявшее на буксир, на первом поломку починил
Гость297817
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С ЭТИМ КЛОУНОМ ТРУСЛИВЫМ ВСТРЕЧАТЬСЯ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ --- БАБУСЯ МЕРКЕЛЬ ЕДЕТ ВПОСЛЕДНИЙ РАЗ НА УСРАИНУ - С УЛЬТИМАТУМОМ ----- НЕВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАНДСКОЙ 4 -КИ - ЭТО <цензура> ПЕЦ УСРАИНЫ - ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ И ПИНДОСЫ ТУТ НЕ ПОМОГУТ - ХОТЯ ПУСТЬ ПОМОГАЮТ ТАКЖЕ КАК И АФГАНИСТАНУ
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