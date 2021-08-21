Достижения украинца на посту президента вызывают сомнения

Все мировое сообщество с недоумением наблюдает за действиями Незалежной, которую возглавляет бывший комик и киноактер Владимир Зеленский. Представители киевского режима постоянно выступают со скандальными заявлениями, которые выходят за рамки реальности. Европейским обывателям настолько надоели выкрутасы Зеленского, что они предложили главнокомандующему вернуться к своей основной профессии и посвятить жизнь кинематографу.



Так жители Германии отреагировали на очередной антироссийский выпад Незалежной. Украинский президент ранее объявил о намерении серьезно заняться вооружением флота с тем, чтобы быть готовым к "войне" с Россией. Киев выступил с громким заявлением, что уже к 2035-му году украинский черноморский флот должен быть довооружен.

На такие слова главнокомандующего Незалежной бурно отреагировали в Германии. Читатели местного издания Der Spiegel убеждены, что действия представителей киевского режима ни к чему не приведут. Обычные украинцы никогда не пойдут войной на братскую Россию.

Интернет-пользователи в комментариях к статье отметили, что на Украине сложилась похожая на Афганистан ситуация. Народ также вовсе не горит желанием отдавать свои жизни за проворовавшееся правительство. По мнению некоторых, Зеленскому и вовсе снова пора заняться лицедейством.

"Ему нужно вернуться к своей основной профессии. Там у него все получилось значительно лучше", – пишут комментаторы.

Кстати, недавно в Москве объяснили, почему российский лидер Владимир Путин не может встретиться с украинским коллегой.