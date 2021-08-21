Брат беглого экс-президента Афганистана присягнул талибам*

Брат беглого экс-президента Афганистана присягнул талибам*
Кадр: www.youtube.com
Политик пообещал верой и правдой служить боевикам

Главной темой последнего времени стало происходящее в Афганистане. Государственный переворот, который всего за несколько дней сумели осуществить члены признанной террористической организации "Талибан"*, поразил весь мир. При этом боевики продолжают укреплять свои позиции. Сегодня, 21 августа, выяснилось, что их ряды пополнились весьма важным в Афганистане лицом.

Крах афганского правительства стал закономерным последствием вывода американских войск с территории этого государства. Талибы* тут же почувствовали, что у них полностью развязаны руки, и начали наступление на различные регионы страны. В конце концов, боевики захватили Кабул.

В этот момент действующий президент Афганистана Ашраф Гани решил позаботиться о собственной безопасности и позорно бежал за границу. Разумеется, талибы* восторжествовали после такого поведения главнокомандующего, а сегодня они и вовсе объявили, что к ним примкнул родственник беглого лидера.

Разделить воззрения боевиков решил младший брат бывшего президента, Хашмат Гани. Политик присягнул на верность талибам*, пишет РИА "Новости".

Также сообщается, что при знаменательном событии присутствовал важный представитель террористической группировки "Сеть Хаккани"* Халиль Аль-Рахман Хаккани.

К слову, недавно противники боевиков обратились к Западу с просьбой о помощи.

*организация запрещена на территории России

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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