"Грязная игра Лукашенко и Кремля": Польша обвинила Россию в ситуации с мигрантами на границе

"Грязная игра Лукашенко и Кремля": Польша обвинила Россию в ситуации с мигрантами на границе
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Забор на границе сломали белорусские спецслужбы, говорится в заявлении

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак разразился обвинениями в адрес Москвы и Минска. Две страны якобы виноваты в наплыве беженцев и ситуации, которая сложилась на границе, а забор повредили белорусские спецслужбы. Своими умозаключениями министр поделился в Твиттер, назвав происходящее "грязной игрой Лукашенко и Кремля" и приложив фото сломанного ограждения.

На фоне сложившейся с мигрантами ситуации, в которой якобы повинна Белоруссия, Польша и Литва ранее призвали ЕС принять жесткие меры. Как заявили в польском МВД, с начала августа мигранты предприняли две с лишним тысячи попыток попасть на их территорию со стороны Белоруссии.

Ранее польский политолог выразил опасения, что уход американцев из Афганистана спровоцирует наплыв беженцев и войну в Европе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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гость
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Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
Завтра у хохлов праздник - день вассальства, преклонения и холуйста перед Америкой.
В этот день Лукашенке надо хохлам со стороны Белоруссии подпросить беженцев, ведь они стремятся в Гейропу и должны показать перед Брюсселем свою преданность любимой шавки, тявкующей на Россию, своё рвение в том смысле как они толерантны и уважают европейские ценности.
Дык,великому празнику внешнего управления укропабандерии "сепары",а может сам ПУТИН с Б&П ,Херсонесе обвалили флагшток за 8 мильонов и вдребезги разбили шароваровышеваночный трезубец------это к НЕ ХОРОШЕМУ Руине!?
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Завтра у хохлов праздник - день вассальства, преклонения и холуйста перед Америкой.
В этот день Лукашенке надо хохлам со стороны Белоруссии подпросить беженцев, ведь они стремятся в Гейропу и должны показать перед Брюсселем свою преданность любимой шавки, тявкующей на Россию, своё рвение в том смысле как они толерантны и уважают европейские ценности.
Пророк!
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Беженцев остановить нельзя! Что Армии выставлять на границе с Польшей или Европой- это маразм, лучше Вы Европейцы,или недавно примкнувшие к ним подумайте позитивно о причинах этого явления!!! Пересмотрите свою позицию и практику!!!
Линда
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Германия взяла уже больше 7 миллионов , правда правительство это занижает опасаясь волнений , все города и малые поселения стали черными , а сколько взяла Польша , пора и вам поработать и принять мигрантов ,дармоеды ЕС
Настоящий ОДЕССИТ
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У пшеков мозги совсем пшекнули)
гость
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Дык,дали хорошего жару гиене европы(по Черчилу) и трибалтам,зознались не по статусу,с юдеями рассорились за не возврат разграбленного,ничего,дядюшка сэм перевоспитает?!
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