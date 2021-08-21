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Глава польского Минобороны Мариуш Блащак разразился обвинениями в адрес Москвы и Минска. Две страны якобы виноваты в наплыве беженцев и ситуации, которая сложилась на границе, а забор повредили белорусские спецслужбы. Своими умозаключениями министр поделился в Твиттер, назвав происходящее "грязной игрой Лукашенко и Кремля" и приложив фото сломанного ограждения.
Problem na granicy 🇵🇱-🇧🇾 to brudna gra Łukaszenki i Kremla. Uszkodzenie ogrodzenia to także efekt działaności 🇧🇾 służb, co widać na zdjęciach. Posłowie opozycji i ich happeningi na granicy wpisują się w scenariusz Łukaszenki. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się! pic.twitter.com/CbLxZ8W9Zw— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2021
На фоне сложившейся с мигрантами ситуации, в которой якобы повинна Белоруссия, Польша и Литва ранее призвали ЕС принять жесткие меры. Как заявили в польском МВД, с начала августа мигранты предприняли две с лишним тысячи попыток попасть на их территорию со стороны Белоруссии.
Ранее польский политолог выразил опасения, что уход американцев из Афганистана спровоцирует наплыв беженцев и войну в Европе.
На островах будет "практически офшор"
Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного
В этот день Лукашенке надо хохлам со стороны Белоруссии подпросить беженцев, ведь они стремятся в Гейропу и должны показать перед Брюсселем свою преданность любимой шавки, тявкующей на Россию, своё рвение в том смысле как они толерантны и уважают европейские ценности.