Забор на границе сломали белорусские спецслужбы, говорится в заявлении

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак разразился обвинениями в адрес Москвы и Минска. Две страны якобы виноваты в наплыве беженцев и ситуации, которая сложилась на границе, а забор повредили белорусские спецслужбы. Своими умозаключениями министр поделился в Твиттер, назвав происходящее "грязной игрой Лукашенко и Кремля" и приложив фото сломанного ограждения.

Problem na granicy 🇵🇱-🇧🇾 to brudna gra Łukaszenki i Kremla. Uszkodzenie ogrodzenia to także efekt działaności 🇧🇾 służb, co widać na zdjęciach. Posłowie opozycji i ich happeningi na granicy wpisują się w scenariusz Łukaszenki. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się! pic.twitter.com/CbLxZ8W9Zw — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2021

На фоне сложившейся с мигрантами ситуации, в которой якобы повинна Белоруссия, Польша и Литва ранее призвали ЕС принять жесткие меры. Как заявили в польском МВД, с начала августа мигранты предприняли две с лишним тысячи попыток попасть на их территорию со стороны Белоруссии.

Ранее польский политолог выразил опасения, что уход американцев из Афганистана спровоцирует наплыв беженцев и войну в Европе.