На Украине обрадовались новым санкциям США против России

На Украине обрадовались новым санкциям США против России
Фото: Sergii Kharchenko/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
И призвали действовать против страны более "решительно"

В Министерстве иностранных дел Украины оценили новые западные санкции, введеные против России к годовщине инцидента с Алексеем Навальным в самолете. На официальном сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором отметили, что полностью поддерживают решение США.

Напомним, 20 августа Вашингтон ввел новые ограничения в отношении девяти физических лиц и двух организаций, которых они подозревают в причастности к отравлению Навального. Под санкции попали институт криминалистики ФСБ, а также институт экспериментальной военной медицины, которые, по предположению Соединенных Штатов, занимались развитием потенциала России в области применения химического оружия. Также рестрикции были наложены на двоих россиян и одно судно, причастных к строительству "Северного потока – 2".

Однако украинская сторона отреагировала только на меры США, введеные в связи с ситуацией с оппозиционером. В МИД Украины отметили, что санкции подразумевают запрет импорта из России стрелкового оружия и боеприпасов, а также экспорта в страну "ряда чувствительных категорий товаров двойного использования". В министерстве отметили, что подобные ограничения были введены Киевом еще в 2014 году. 

"Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация", – написано в сообщении.

Также, по традиции, в МИД обратились к международному сообществу с просьбой принять более "решительные" действия в отношении России для "предупрждения ее деструктивной деятельности". 

Источник: МИД Украины
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость 23
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Чем бы дитя не тешилось,абы не плакало,денег не просило. Украина не понимает,что благодаря америке украина потеряет весь газ-на транзит,и для себя. Придется закупать с предоплатой. А сша могут получить от стран планеты санкции за устроенный бардак в Афганистане.
Настоящий ОДЕССИТ
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Петров и Бальшаков добрались до Америке. Бидон в трансе....жить хочется, а хохлоебы балдеют. Думают, что Бидон будет сговорчивее. Ошибаетесь свиньи. Бидон уже и не помнит, что такое Украина.
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