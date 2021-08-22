В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель

В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
Кадр youtube.com
Глава России был одновременно дружелюбным и непреклонным

Прошедшая встреча между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель стала "отрезвляющим прощальным визитом". Такого мнения придерживаются журналисты немецкого издания Der Spiegel.

Они отметили, что общение между лидерами прошло в дружелюбной манере. И хотя Путин выразил свои добрые намерения букетом роз, во время переговоров он не раз проявил непреклонность по большинству обсуждаемых тем.

В момент, когда на встрече был затронут инцидент с Алексеем Навальным – канцлер призвала российского президента прекратить преследование оппозиционера – Путин призвал ее уважать решение российского суда, отметив, что вердикт не имеет ничего общего с его политической деятельностью. Об этом лидер, как пишут в СМИ, заявил самоуверенно, широко расставив ноги за кафедрой. 

Не отреагировал президент и на просьбу Меркель принять меры в отношении трех немецких организаций, признаных нежелательными в России. 

"Путин еще раз дал понять, что не потерпит вмешательства или инструкций извне. Даже в случае с Беларусью, где правителя Александра Лукашенко преследуют, подвергают жестокому обращению и сажают в тюрьмы критиков", – указывается в статье.

Обсуждение ситуации на Донбассе тоже не дало особых плодов – канцлер ФРГ снова получила от президента России контраргумент на призыв возобновить переговоры по региону. Владимир Путин подчеркнул, что в первую очередь в происходящем виноват Киев, поэтому Меркель следует использовать свое влияние на Зеленского в течение последних недель, что она пробудет в должности. 

При этом, пишут журналисты, Ангела Меркель ясно дала понять, что Германии с Россией следует поддерживать диалог, несмотря на глубокие разногласия.

"Каждый маленький прогресс может быть важен. Но доска, которую мы должны просверлить, очень и очень толстая", – подытожила она.

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость299427
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Шаман
Два старых ломтя думают, что определяют политику, при этом Германию заселяют мигранты-арабы, а РФ мигранты чуребнистанцы. Обе страны гниют.
и только один твой чумазый чум расцветает плесенью
Гость297415
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Шаман
Два старых ломтя думают, что определяют политику, при этом Германию заселяют мигранты-арабы, а РФ мигранты чуребнистанцы. Обе страны гниют.
Согласен полностью. Подскажи, о мудрейший, какая страна цветёт и наливается силой? Всегда интересно узнать мнение служителя культа. Заранее благодарю за исчерпывающий ответ
Шаман
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Два старых ломтя думают, что определяют политику, при этом Германию заселяют мигранты-арабы, а РФ мигранты чуребнистанцы. Обе страны гниют.
Гость299627
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это правда, всё что между россией и германией - как говорят немцы это канакен
Настоящий ОДЕССИТ
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И все по Протоколу. А главное расстались друзьями, но дальнейший диалог будет необходим, т.к. Меркель с политической арены не уйдет.
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