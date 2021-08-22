Оба исхода окажутся пессимистичными

В Крыму предсказали, чем вероятнее всего завершится организованный Киевом саммит "Крымская платформа". Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в беседе с РИА "Новости" озвучил два предполагаемых варианта.

По его словам, наиболее вероятным развитием событий станет девальвация платформы, поскольку США продолжают терять интерес к Украине. Однако существует и второй вариант, более пессимистичный. Все приглашенные на саммит страны могут огорчить представителей украинской власти пассивной позицией по вопросу возвращения Крыма в состав Украины, ограничившись по итогам лишь декларативными заявлениями.

Бобков полагает, что страны-участницы вряд ли будут придерживаться строгой позиции по крымскому вопросу.

Напомним, "Крымская платформа" должна пройти в Киеве 23 августа. Свое согласие на участие выразили 44 страны и международные организации. В частности, приехать на Украину собираются представители Турции и США. Канцлер Германии Ангела Меркель свое участие не подтверждала, ее встреча с Зеленским намечена накануне саммита, 22 августа, сразу после переговоров с Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя инициативу украинских властей по проведению встречи, назвал предстоящий саммит "очередным шабашем".