Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве

Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
Фото: Stefanie Loos/ dpa/ www.globallookpress.com
Сторонам не удалось найти взаимопонимание по "Северному потоку-2"

Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Украинский президент заявил, что приоритетной темой обсуждения была ситуация на Донбассе. 

Глава Украины отметил, что основой мирного плана должны быть "кластеры" и "парижская повестка дня", подразумевая, вероятнее всего, решения Парижского саммита от 2019 года. Также он упомянул, что необходим обмен пленными с Россией. 

Относительно "Северного потока-2" Зеленский указал, что проект является энергетическим оружием Москвы и отметил, что Украина присоединится к "европейскому зеленому курсу". 

По его словам, он обсудил с канцлером общие темы относительно продления транзита газа в Европу после 2024 года, однако ни к каким конкретным итогам они не пришли. Украинский президент выразил надежду, что будет знать больше после переговоров с западными министрами энергетики во время "Крымской платформы".

Ангела Меркель заявила, что посещать предстоящий крымский саммит не будет – вместо нее от ФРГ поедет министр экономики и энергетики. По ее словам, Берлин хочет продления транзитного договора Украины с Россией. Однако в Киеве должны быть готовы к сокращению транзита газа, если в Европе упадет его потребление, и призвала власти активнее заняться производством "зеленой" энергии. В этом вопросе, как отмечают журналисты "Страна.ua", представители стран не нашли взаимопонимания.

"Украинский президент на это вставил реплику, что "зеленая" энергия и водород – работа на дальнюю перспективу. А "Северный поток-2" заработает уже сейчас", – пишут они. 

Также канцлер отметила, что не занимается вопросами поставок оружия в Незалежную. Зеленский сразу после этого заявил, что обращался с подобной просьбой к Германии, но получил отказ. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Дрызкопопенко
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Встреча началась в 13-24, а в 14-15 начался брифинг. С учетом времени на переводчика встреча длилась не более 20 минут. Видимо, Фрау еле выдержала Лоха наедине. В его репертуаре по-прежнему "Собачий Вальс"?
Гость297210
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Гость297817
БАБУСЯ МЕРКЕЛЬ КУЛЬТУРНО ПОСЛАЛА ЭТОГО ЧМОШНОГО ТРУСЛИВОГО УБЛЮД КА ---- УКРАИНЦЫ ОПОМНИТЕСЬ - КТО У ВАС призидент ??? ПОЗОР УКРАИНЫ
Вы то когда опомнитись ?
крым наш
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Гость297817
БАБУСЯ МЕРКЕЛЬ КУЛЬТУРНО ПОСЛАЛА ЭТОГО ЧМОШНОГО ТРУСЛИВОГО УБЛЮД КА ---- УКРАИНЦЫ ОПОМНИТЕСЬ - КТО У ВАС призидент ??? ПОЗОР УКРАИНЫ
Кого выбрали,тот и президент!
Настоящий ОДЕССИТ
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То, что и все ожидали. СП-2 Зеле не по зубам. Про бабки даже и не заикнулся, но оружия захотел. короче, комик получил от фрау Меркель огромную ДУЛЮ с маком. Теперь этот дурачек рассчитывает на какую-то платформу, а там по списку - серьезных людей не будет.....так, одна шушера. Заготавливайте побольше сухих коровьих лепешек кастрюлеголовые.
Гость297817
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БАБУСЯ МЕРКЕЛЬ КУЛЬТУРНО ПОСЛАЛА ЭТОГО ЧМОШНОГО ТРУСЛИВОГО УБЛЮД КА ---- УКРАИНЦЫ ОПОМНИТЕСЬ - КТО У ВАС призидент ??? ПОЗОР УКРАИНЫ
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