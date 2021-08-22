Сторонам не удалось найти взаимопонимание по "Северному потоку-2"

Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Украинский президент заявил, что приоритетной темой обсуждения была ситуация на Донбассе.

Глава Украины отметил, что основой мирного плана должны быть "кластеры" и "парижская повестка дня", подразумевая, вероятнее всего, решения Парижского саммита от 2019 года. Также он упомянул, что необходим обмен пленными с Россией.

Относительно "Северного потока-2" Зеленский указал, что проект является энергетическим оружием Москвы и отметил, что Украина присоединится к "европейскому зеленому курсу".

По его словам, он обсудил с канцлером общие темы относительно продления транзита газа в Европу после 2024 года, однако ни к каким конкретным итогам они не пришли. Украинский президент выразил надежду, что будет знать больше после переговоров с западными министрами энергетики во время "Крымской платформы".

Ангела Меркель заявила, что посещать предстоящий крымский саммит не будет – вместо нее от ФРГ поедет министр экономики и энергетики. По ее словам, Берлин хочет продления транзитного договора Украины с Россией. Однако в Киеве должны быть готовы к сокращению транзита газа, если в Европе упадет его потребление, и призвала власти активнее заняться производством "зеленой" энергии. В этом вопросе, как отмечают журналисты "Страна.ua", представители стран не нашли взаимопонимания.

"Украинский президент на это вставил реплику, что "зеленая" энергия и водород – работа на дальнюю перспективу. А "Северный поток-2" заработает уже сейчас", – пишут они.

Также канцлер отметила, что не занимается вопросами поставок оружия в Незалежную. Зеленский сразу после этого заявил, что обращался с подобной просьбой к Германии, но получил отказ.