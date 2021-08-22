Во время визита в Киев канцлер вернулась к антироссийской риторике

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает посещать различные государства в рамках прощального тура. Вскоре она покинет высокий пост канцлера и уйдет из большой политики. В такой поездке по Украине Меркель не могла обойти вниманием вопрос о нашем трубопроводе. Стоит отметить, что канцлер высказалась достаточно жестко.



В целом, несмотря на начало финальной части возведения российской газовой магистрали "Северный поток – 2", недруги нашей страны продолжают чинить препятствия трубопроводу. Ангела Меркель является достаточно уверенным защитником строительства данных энергетических коммуникаций, однако, судя по всему, не может выйти из западного мейнстрима и обязана делать антироссийские заявления.

Так, в рамках встречи с украинским лидером Владимиром Зеленский Меркель сделала громкое заявление по поводу трубопровода. Канцлер объявила: если российская сторона будет использовать энергокоммуникации "в качестве оружия", то Германия поддержит введение очередных санкций против нашего государства.

Меркель также отдельно заверила главнокомандующего Незалежной, что немецкая сторона прекрасно понимает положение Украины и серьезно относится к опасениям киевского режима по поводу газопровода.

Впрочем, Берлину и Киеву так и не удалось добиться взаимопонимания по поводу российского проекта. Сегодня, 22 августа, Меркель и Зеленский сделали совместное заявление по итогам встречи.