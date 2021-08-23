Кто пытался помешать Меркель на встрече с Путиным: аналитик дал ответ

Кто пытался помешать Меркель на встрече с Путиным: аналитик дал ответ
Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внезапный телефонный звонок смутил публику

Недавно немецкий канцлер Ангела Меркель в рамках прощального тура посетила российское государство и побеседовала с нашим главнокомандующим Владимиром Путиным. Тогда активно обсуждалось, кто же позволил себе позвонить Меркель во время приветственного слова Путина. По мнению зарубежного журналиста, такой дерзкий поступок мог совершить глава Украины Владимир Зеленский.

Неприятный инцидент, произошедший на встрече главных лиц двух государств, многих удивил и озадачил. Во время выступления Владимира Владимировича телефон Ангелы внезапно зазвонил. Канцлер достала трубку из кармана и, взглянув на дисплей, сбросила настырного звонившего.

Эксперты теряются в догадках, кто мог пойти на такой провокационный шаг. Журналист американского издания Politico предположил, что помешать Меркель и Путину решился Зеленский. По мнению аналитика, глава Незалежной таким образом хотел внести смуту в разговор и "подорвать шансы" немецкого канцлера провести успешную беседу "с заклятым врагом" Зеленского – Путиным.

Возможно, президент Украины собирался уточнить у немецкого канцлера время ее прибытия в Киев. Ангела позже посетила украинское государство с прощальным визитом.

Впрочем, журналист не исключает, что позвонить могли и другие лица. Например, поддерживаемый Меркель претендент на высокий пост канцлера Армин Лашет. Также набрать немецкого политика во время ее встречи с Владимиром Владимировичем мог руководитель британского МИД Доминик Рааб или же бывший канцлер Герхард Шредер.

К слову, недавно в Германии оценили поведение нашего президента на встрече с Меркель. Глава России был одновременно дружелюбным и непреклонным.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ГостьА
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Утро высасывает из пальца всякую чухню. Какой-то зарубежный журналист! Позорница Ольга Федорова. Не журналист. Даже в сети не может найти что-нибудь интересное.
Гость298776
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а если это ДЖО ?
звонок президента США приводит в трепет всех !
Гость293670
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страна жидобандеровцев во главе с сионистом
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