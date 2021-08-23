Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни
Сергей Лавров. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

Сергей Лавров дал большое интервью венгерскому изданию "Мадьяр Немзет". В разговоре с журналистами министр иностранных дел РФ затронул и вопрос гонения русских на Украине, которым чиновники советуют "уезжать и искать себе место в России". Глава внешнеполитического ведомства выразил все свое негодование.

Лавров обвинил политиков Незалежной, в том числе президента Владимира Зеленского, в разжигании межнациональной розни.

Глава МИД России указал на то, что за подобные заявления в Европе можно оказаться за решеткой. Также он отметил, что любые действия по укоренению нетерпимости к русским на Украине неприемлемы.

По мнению Лаврова, на Украине продолжает снижаться уважение к правам человека, что вызывает беспокойство, в том числе закон о коренных народах и о государственном языке. Ведь подобная дискриминация искусственно разделяет людей на категории, как это было в нацисткой Германии. 

Высказался Лавров и о "Северном потоке – 2", строительство которого Украина мечтала сорвать. Министр подчеркнул, что труба лишь укрепит энергобезопасность Европы на годы вперед.

Напомним, ранее Тарас Кремень, уполномоченный по защите госязыка на Украине предложил всем русским, кто против тотальной укранизации в стране, уехать из Незалежной. 

Зеленский же сделал подобное заявление в адрес жителей Донбасса, которые считают себя русскими. Им президент Украины порекомендовал искать свое место в России, ведь Донбасс, по его словам, никогда не станет "русской территорией". 

Источник: "Мадьяр Немзет" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

М
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не грозить нужно а санкции вводить
лавров конечно мужик умный и мудрый но не в его это компетенции
вопрос к ввп.когда эту еврейско бандеровский режим задушите санкциями а не уговорами
это ведь вы кормили эту заразу много лет,сейчас усатого также кормите кормите
Гость302305
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ГостьСВ
Сумасшедший 300051 пойдет войной на Украину и ликвидирует это государство. Уже рога обломали и все неймется. Все куда-то надо лезть. Заткнулись бы уже. Хамство Лаврова давно известно. Не удивил. Опять наехал на Украину. Кроме издания друга Орбана в Венгрии никто не захотел с ним общатсься.
Выводы делать не умеем, причинно-следственную связь не видим. Я тебе попытаюсь пояснить, что 300051 написал: укродурка сама себя обслуживать не умеет, ей приходится тявкать на Россию за бабло, если тявкать не будет, не будет бабла. Так понятнее? А войной идти ... запомни русские войны не начинают, они их заканчивают
Гость301807
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Лишнее доказательство,что на Украине живут в основном русские(по национальности).Быть может,их там даже больше,чем во всей России.
ГостьСВ
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Гость300051
Лавров безусловно прав но пока укрорейх выступает и гадит России Европа на все будет закрывать глаза. А укрорейх уже не может не гадить иначе бабла не получит и страна развалится, экономики нет, все что было просрали. Вот и получается круг, а выхода может быть только 2, или к власти там придут адекватные люди что практически невозможно при нынешней ситуации либо ликвидация этого государства в результате войны с Россией куда эти укрогитлерюгенды очень рвутся, второй вариант предпочтительнее.
Сумасшедший 300051 пойдет войной на Украину и ликвидирует это государство. Уже рога обломали и все неймется. Все куда-то надо лезть. Заткнулись бы уже. Хамство Лаврова давно известно. Не удивил. Опять наехал на Украину. Кроме издания друга Орбана в Венгрии никто не захотел с ним общатсься.
Гость300051
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ГостьТрынсь
да, да. Мы поняли. Деньги диаспор за вас в Карабахе воевать не смогли.
Этот хрен армянский считает нас оккупантами и желает смерти России недоумок.
Гость300051
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Армен
Ռուսաստանի մահը
Հայաստանի Մահը.
Гость300051
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Армен
Ռուսաստանը շուտով կմահանա: Ռուսաստանի կողմից օկուպացված երկրների ազատությունը
Սկսելու համար սովորել գրել ռուսերեն: Եվ դուք կարող եք շարունակել համբուրել Բայդենին հինգերորդ կետում:
ГостьТрынсь
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Армен
Ռուսաստանը շուտով կմահանա: Ռուսաստանի կողմից օկուպացված երկրների ազատությունը
да, да. Мы поняли. Деньги диаспор за вас в Карабахе воевать не смогли.
ГостьТрынсь
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Гость в горле кость
Это разве пословица, а не расхожее выражение?
что слаще, хрен или редька?
Гость300215
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C таким тупоголовым населением Украины бесполезно ожидать изменений. Они в принципе не понимают причинно-следственных связей. Хуторское рагульское сознание - жрать сссрать и не думать ни о чем, окромя как об себе любимом.
Они предадут продадут и разрушат даже собственную хату, если им отсыпать грошей толику. Зелепукин такой же дурачок, как и они все. За печеньку и драные трусы опорой своей сделал мусор и отбросы человеческие. А теперь все - может быть и хотел бы что-то сделать по уму, но никто ему этого не даст. Изначально надо было сносить эту навозную кучу дегенератов-педриотов.
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