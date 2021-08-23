"Кому в психушку захочется?": в России высмеяли "Крымскую платформу" Зеленского

"Кому в психушку захочется?": в России высмеяли "Крымскую платформу" Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Глава Незалежной не прекращает нелепую "борьбу" за полуостров

Несмотря на то, что жители Крыма давно и самостоятельно приняли решение о своем возвращении в родную гавань, Киев до сих пор пытается сделать вид, что имеет какие-то права на полуостров. Впрочем, пафосные заявления украинцев и организация непонятных переговорных площадок только веселят россиян.

Бурную реакцию в интернет-пространстве вызвали слова украинского главнокомандующего Владимира Зеленского о так называемой "Крымской платформе". Президент объявил, что переговорная площадка, которая должна "решать" какие-то неведомые вопросы полуострова, будет базироваться не только на Украине, но и в других государствах. По мнению самого главного незалежного, именно с помощью этого странного проекта ему удастся "деоккупировать Крым".

Организованный украинцами саммит "по Крыму" состоится в местной столице 23 августа. В нем согласились поучаствовать более 40 стран. При этом, как отметил Зеленский, многие европейские государства не смогли приехать на переговорную платформу, так как якобы испугались давления со стороны России.

Российские интернет-пользователи поделились своим мнением на этот счет. Люди убеждены: все дело в том, что цивилизованные политические деятели не готовы участвовать в организованном Украиной шабаше.

 "Нужно у нас создать платформу по возвращению территориальных подарков", "Не приехали, потому что всем пофиг на эту платформу. Сыграй, Зеля, с горя на рояле", "Зеля хочет себя в сказочники записать. Его сказки всем надоели", "Надо было просто Крым пригласить, без хозяина ничего не решается", "Да кому в психушку захочется ехать? Разве что специалистам или больным на всю голову!", "Шут гороховый, они не боятся Россию, а уважают Россию! А участвовать в шабаше никто не хочет", – пишут комментаторы РИА "Новости".  

Кстати, недавно американский журналист предположил, что именно Зеленский осуществил дерзкий поступок во время встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с нашим президентом Владимиром Путиным. Возможно, именно он позвонил Ангеле во время ее общения с Владимиром Владимировичем.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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ГостьС
Крымскую платформу обсуждают СОРОК ШЕСТЬ государств. России в ней места нет. Психушка - провластные издания и такие же интернет-пользователи. Пропаганда превращает людей в тупиц, которые в интернете вообще по нулям. Пыжатся, пытаются из себя изобразить знатоков политики. Жалкое чтиво.
Интересно, что этот ненормальный курит ? Он, паскудник, продолжает всякие блокады типа железнодорожной, продовольственной, водной и энергетической и смеет о чем-то заявлять. Это же сколько надо в своей башке иметь, а точнее совсем быть без мозгов, чтобы после всего гадкого с его лично и его предшественников стороны мы вдруг воспылали к ним любовью. А не хочет ли клоун лично приехать и спросить здесь на месте чего мы желаем ? Или медвежья болезнь замучает от страха ? От страха не перед севастопольцами и крымчанами, они, несмотря ни на что, остаются нормальными. А от страха перед бандеровцами, т
Гость298776
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а если это был мистер Джо Байден ?
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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Гость297817
ВСЕМ ПЛЕВАТЬ НА УСРАИНУ С ТАКИМ ЧМОШНЫМ ТРУСЛИВЫМ НЕДОпризидентом --- УКРАИНЦЫ ВАМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО ЧТО У ВАС НЕДОУМОК призидент
Главная задача клоуна - веселить, поэтому как его не одевай, на какую должность не назначай, приобретенные профессиональные навыки будут доминируют в общественной, политической и экономической жизни общества и государства.Крым больше всех в СССР ненавидел украинцев. С 1954 года, незаконно власть отдали Украине и крымчане её люто ненавидели. Смеялись над языком, тупостью и невежеством украинцев Упрямый и тупой это крымчане об украинцах! Шиза, или наркота приняла Зеленского в свои крепкие объятия и не уже не отпускает. Ну ладно для местных он эту лабуду несет, но для крымчан? Это насколько над
Гость297759
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Весь мир с хохлуазеле.
Гостььь
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ГостьС
Крымскую платформу обсуждают СОРОК ШЕСТЬ государств. России в ней места нет. Психушка - провластные издания и такие же интернет-пользователи. Пропаганда превращает людей в тупиц, которые в интернете вообще по нулям. Пыжатся, пытаются из себя изобразить знатоков политики. Жалкое чтиво.
"Всего, по его словам, учредителями "Крымской платформы" станут 44 страны и международные организации. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия, а также президент Евросовета". Аааа!!! Мля, все великие державы мира собрались!!! Пора собирать и отдавать им все, а то затопчут на <цензура>!!!)))) Охренеть, сколько пополизов в одном месте, друг другу все на платформе сделают до полного оргазма.
Гость302299
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ГостьС
Крымскую платформу обсуждают СОРОК ШЕСТЬ государств. России в ней места нет. Психушка - провластные издания и такие же интернет-пользователи. Пропаганда превращает людей в тупиц, которые в интернете вообще по нулям. Пыжатся, пытаются из себя изобразить знатоков политики. Жалкое чтиво.
Посмотрим как пройдет Крымская платформа. Приедут петушки, покукарекают, но ни одного значительного лица там не будет. Кто же захочет получить ограничения по гобслуживанию посольств по типу Чехии и запрет на въезд в Россию.
М
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жиденышь,домой в израиль,там местных развлекай игрой на муз инструментах
Гость301807
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ГостьС,Это ты верно про себя написал.
Гость302299
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Давно пора признать через Думу передачу Крыма Хрущевым незаконной. Русские и Россия столько крови за него пролили, как на суше и на море. И не для того, чтобы искусственная нация, созданная большевиками, гнобила русских. В принципе и создание Украины большевиками и КПСС на русским землях тоже можно признать незаконной. Для этого достаточно признать себя также правопреемником Российской Империи (ведь платим же по ее долгам), а также поставить вопрос о геноциде русского населения и возврате русских земель. Донские казаки должны потребовать возврата земель Донского казачьего войска.
Гость302297
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ГостьС
Крымскую платформу обсуждают СОРОК ШЕСТЬ государств. России в ней места нет. Психушка - провластные издания и такие же интернет-пользователи. Пропаганда превращает людей в тупиц, которые в интернете вообще по нулям. Пыжатся, пытаются из себя изобразить знатоков политики. Жалкое чтиво.
Гумилёв говорил, что когда хохол умнеет он сразу русским становится!
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