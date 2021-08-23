Пренебрежение властей Украины к Меркель возмутило немцев

Пренебрежение властей Украины к Меркель возмутило немцев
Ангела Меркель. Фото: Patrick Scheiber/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве решили не расшаркиваться перед политиком, который уже не будет ему полезен

Власти Украины уже списали со счетов канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Такой вывод сделали немцы, увидев, как встречали главу правительства Германии в Киеве.

Так, в аэропорту "Борисполь" канцлера, которая прибыла на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, не встретил никто из первых лиц Незалежной. На это обратил внимание немецкий репортер Йорг Бланк. Он опубликовал в "Твиттере" кадры встречи Меркель в аэропорту, где не было ни высокого представительства украинской стороны, ни даже цветов. Журналист связал такое отношение к лидеру ФРГ со сказанными ранее замечаниями Зеленского, который не скрывал своего недовольства политикой Берлина в отношении Москвы.  

"Он (– Зеленский – прим.ред.) делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?" 

– сыронизировал Бланк.

В комментариях под публикацией некоторые оскорбились за Меркель, другие заявили, что канцлеру ФРГ вообще не следовало ехать в Киев. Часть пользователей отметили, что украинцам с таким уровнем культуры не место в рядах ЕС.

Официальный визит Ангелы Меркель в Киев состоялся 22 августа. Изначально украинские власти высоко оценивали грядущее мероприятие. Однако после того, как в ФРГ объявили о переговорах канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным 20 августа, отношение украинцев к визиту Меркель резко изменилось: график поездок канцлера назвали "наглостью".

Надо отметить, что в Москве уходящую в отставку Меркель встречали с большими почестями, отдавая дань ее роли в политике. В Киеве же ее приезд низвели до уровня простого чиновника. Исправить впечатление мог мэр Киева Виталий Кличко, который прибыл в аэропорт "Борисполь", чтобы лично приветствовать канцлера с ее первых же шагов на украинской земле. Однако Офис президента Незалежной отказался внести столичного градоначальника в списки лиц, допущенных к трапу самолета немецкого лидера.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гостььь
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Даже же такту и уважению никто не научил. Между прочем Меркель была у колыбели санкций Гейропы против России из-за Крыма. Могли бы и тапки поцеловать напоследок. Интересно, а если Бидон приедет, как встретят?
Гость302310
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вова ж не лох - вова de_бил, увесь мир з намы
М
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а что вы хотели гансы?
скоро еврея вызвали в шша вот там увидите как эта собачка будет на четвереньках прыгать вокруг бидона
это же свиноголовы.ни манер ни самоуважения
только выгода и халява
только воровать и грабить
Гость302298
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Что вы хотите от потомков Диких хазар !!!
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