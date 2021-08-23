В Киеве решили не расшаркиваться перед политиком, который уже не будет ему полезен

Власти Украины уже списали со счетов канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Такой вывод сделали немцы, увидев, как встречали главу правительства Германии в Киеве.

Так, в аэропорту "Борисполь" канцлера, которая прибыла на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, не встретил никто из первых лиц Незалежной. На это обратил внимание немецкий репортер Йорг Бланк. Он опубликовал в "Твиттере" кадры встречи Меркель в аэропорту, где не было ни высокого представительства украинской стороны, ни даже цветов. Журналист связал такое отношение к лидеру ФРГ со сказанными ранее замечаниями Зеленского, который не скрывал своего недовольства политикой Берлина в отношении Москвы.

"Он (– Зеленский – прим.ред.) делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?"

– сыронизировал Бланк.

Nüchterner Empfang für die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kürzlich schon eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die Grünen in der nächsten Bundesregierung? #dpaReporter pic.twitter.com/xHPfVwn7Xn — Jörg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021

В комментариях под публикацией некоторые оскорбились за Меркель, другие заявили, что канцлеру ФРГ вообще не следовало ехать в Киев. Часть пользователей отметили, что украинцам с таким уровнем культуры не место в рядах ЕС.

Официальный визит Ангелы Меркель в Киев состоялся 22 августа. Изначально украинские власти высоко оценивали грядущее мероприятие. Однако после того, как в ФРГ объявили о переговорах канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным 20 августа, отношение украинцев к визиту Меркель резко изменилось: график поездок канцлера назвали "наглостью".

Надо отметить, что в Москве уходящую в отставку Меркель встречали с большими почестями, отдавая дань ее роли в политике. В Киеве же ее приезд низвели до уровня простого чиновника. Исправить впечатление мог мэр Киева Виталий Кличко, который прибыл в аэропорт "Борисполь", чтобы лично приветствовать канцлера с ее первых же шагов на украинской земле. Однако Офис президента Незалежной отказался внести столичного градоначальника в списки лиц, допущенных к трапу самолета немецкого лидера.