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Признанное террористическим и запрещенное в РФ движение "Талибан" активно устанавливает свои порядки на территории Афганистана. Боевики считают себя полноправным руководством государства и уже рассказали об амнистии для проигравших соперников.
Так, талибы* готовы помиловать беглого главнокомандующего государства Ашрафа Гани, пишет РИА "Новости".
Также боевики уверяют, что не собираются преследовать госслужащих, покинувших территорию государства. Захватившие власть в Кабуле силы подчеркнули, что будут рады возвращению президента и всех беглых чиновников, передает телеканал "360".
Кстати, недавно брат Ашрафа Гани присягнул талибам*.
*организация запрещена на территории России
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