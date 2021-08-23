Талибы* помиловали беглого президента Афганистана

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Боевики обещали оставить в покое Ашрафа Гани

Признанное террористическим и запрещенное в РФ движение "Талибан" активно устанавливает свои порядки на территории Афганистана. Боевики считают себя полноправным руководством государства и уже рассказали об амнистии для проигравших соперников.

Так, талибы* готовы помиловать беглого главнокомандующего государства Ашрафа Гани, пишет РИА "Новости".

Также боевики уверяют, что не собираются преследовать госслужащих, покинувших территорию государства. Захватившие власть в Кабуле силы подчеркнули, что будут рады возвращению президента и всех беглых чиновников, передает телеканал "360".

Кстати, недавно брат Ашрафа Гани присягнул талибам*.

*организация запрещена на территории России

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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