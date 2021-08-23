"Талибан"* предупредил США о красной черте по выводу войск

"Талибан"* предупредил США о красной черте по выводу войск
Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцам не поздоровится, если они не выполнят договоренности

Талибы* успешно берут под контроль афганское государство. Боевики позиционируют себя как новое законное правительство и уже вступают в международный диалог с другими странами. По крайней мере, они считают себя вправе диктовать условия американцам. Если те их не выполнят, расплата будет страшной.

Так, видный деятель организации "Талибан"* Сухейл Шахин подчеркнул, что и духу американских военнослужащих не должно быть в Афганистане после 31 августа. Именно об этой дате ранее объявили в вашингтонской администрации. Если американцы не успеют убрать своих вояк с территории азиатского государства, талибы* начнут действовать.

Как подчеркнул Шахин, не может быть и речи о том, чтобы предоставить британцам и американцам дополнительное время для вывода своих военнослужащих. 31 августа – последний срок.

"Это красная черта", – отрезал один из руководителей боевиков.

Представитель талибов* добавил, что в противном случае американцев ждут серьезные последствия, однако не стал обозначать, какие именно, пишет РИА "Новости".

Тем временем, боевики добились новых успехов в Афганистане. Они взяли в осаду силы сопротивления, разместившиеся в Панджешере. Именно там экс-глава местного МВД решил консолидировать людей, несогласных жить под талибами*. О новой операции боевиков на своей странице в "Твиттер" рассказал представитель движения Забихулла Муджахид.

При этом талибы* подчеркивают, что собираются решить ситуацию мирным путем и не хотят кровопролития, отмечает телеканал "360".

Напомним, ранее талибы* объявили о помиловании беглого бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.

* террористическая организация запрещена в России

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

М
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Гость296657
в принципе наши Air Force могут сравнять с землей весь афганистан за неделю-другую.
вместе с талибами и горами.
так что угрожают они не по адресу.
ваши бежали так что пятки сверкали,все бросили,союзников,оружие,оборудование.портки
живем то в мире информации,весь мир наблюдал
предали всех
хотя бомбить любите.еще со времен хиросимы
и только тех кто ответить не может
Гость296657
Пожаловаться Ответить
в принципе наши Air Force могут сравнять с землей весь афганистан за неделю-другую.
вместе с талибами и горами.
так что угрожают они не по адресу.
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