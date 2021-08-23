В Европе есть противники вступления Украины в ЕС – замглавы ЕК

В Европе есть противники вступления Украины в ЕС – замглавы ЕК
Фото: Yevhen Liubimovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеПушков уличил украинского министра в вопиющей безграмотности
Киеву рекомендовали пока довольствоваться тем, что есть

Вероятность того, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет запущен в обозримом будущем, крайне мала. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Замглавы ЕК напомнил, что сначала страны ЕС должны единогласно принять решение о запуске процедуры вступления Украины в организацию. Лишь после этого могут начаться переговоры по выработке "дорожной карты" – условий и сроков.

На сегодняшний день ситуация такова, что члены ЕС в целом готовы к более тесной интеграции с Украиной, но тому, чтобы она вступила в объединение на правах полноценного участника, есть противники.

"Этот вопрос надо удерживать на повестке дня, но в краткосрочной перспективе важнее сосредоточиться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации",

– подчеркнул Домбровскис в беседе с "РБК-Украина". При этом он заверил, что и другие страны имеют столь же туманные перспективы членства в ЕС – некоторые участники организации вообще сомневаются, нужно ли Евросоюзу расширяться, пишет "Новое время".

В 2019 г. в Конституцию Незалежной были внесены изменения – в главном законе страны появилось упоминание о ее стремлении присоединиться к ЕС и НАТО. Перспективы вступления в военный блок столь же отдалены. На днях в Париже ясно дали понять Киеву, что ему лучше ставить реальные цели и добиваться их, чем мечтать о несбыточном.

Источник: Новое время
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость296657
Пожаловаться Ответить
Гость298207
В прoeбалтике коммуналка 300 евро, а вам в октябре еще на 30% поднимут цену на горячую воду. Так что сидите и бздите, добывайте газ на зиму.
это тебе на твоем сраном первом канале сказали ?
нет там такой коммуналки !
Гость298207
Пожаловаться Ответить
Гость296657
в прибалтике минимальная пенсия 500 евро. а у вас ?
так что сидите и не бздите на евросоюз.
В прoeбалтике коммуналка 300 евро, а вам в октябре еще на 30% поднимут цену на горячую воду. Так что сидите и бздите, добывайте газ на зиму.
Гость296657
Пожаловаться Ответить
Гость298207
А кто там за вступление 404 в ЕС? Микроскопические прибалтийские вымираты, которые сидят на шее у ЕС и уже сами порядком всем надоели, а еще?
в прибалтике минимальная пенсия 500 евро. а у вас ?
так что сидите и не бздите на евросоюз.
Гость298207
Пожаловаться Ответить
А кто там за вступление 404 в ЕС? Микроскопические прибалтийские вымираты, которые сидят на шее у ЕС и уже сами порядком всем надоели, а еще?
Гость302305
Пожаловаться Ответить
"На днях в Париже ясно дали понять Киеву, что ему лучше ставить реальные цели и добиваться их, чем мечтать о несбыточном." - реальные цели? Серьезно? В Хохлостане, с их правителством "реальные целы"???? Когда госдеп поставит "реальную цель" хохлодибилам, вот тогда, бодро повизгивая и распуская вонь на всю гейропу, хохлопридурки всей своей оставшейся массой ринутся выполнять повеления хозяина
1
новости партнеров

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

В Германии пригрозили России новыми санкциями против "Северного потока – 2"

Во время визита в Киев канцлер вернулась к антироссийской риторике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей