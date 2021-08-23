Сенатора неприятно удивили странные высказывания Кулебы

Недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба попал в настоящий конфуз. Он попытался добавить своей речи выразительности, однако запутался в российских поговорках. На ляп министра обратил внимание член российского Совфеда Алексей Пушков.



Речь идет о выступлении, в котором высокопоставленный украинец перепутал рака с петухом. Кулеба пафосно объявил, что его родина не будет ждать пока "петух свистнет", так как киевский режим якобы готов заставить Россию "уйти" из Крыма, пишет издание "Свободная пресса".

Пушков поразился безграмотности министра Украины. В своем телеграм-канале он напомнил, что на "горе свистит рак", а вовсе не петух. Петухам более свойственно кукарекать. Сенатор отметил, что данный глагол справедливо можно применить к самим украинским властям, которые постоянно занимаются "политическим свистом".