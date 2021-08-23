Лукашенко на заседании ОДКБ заявил о нарушении Польшей госграницы Белоруссии

Лукашенко на заседании ОДКБ заявил о нарушении Польшей госграницы Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com
Варшава сознательно пошла на межгосударственный конфликт

Власти Польши нарушили гарантии канцлера ФРГ Ангелы Меркель жителям Афганистана, при этом спровоцировав пограничный конфликт с Белоруссией. Об этом глава РБ Александр Лукашенко сообщил на заседании Совета ОДКБ в понедельник, 23 августа.

По словам белорусского лидера, в республику сейчас прибывают сотни афганцев, которые поверили обещаниям Меркель и устремились на Запад. Поляки же решили миграционный вопрос просто: они "отловили" направляющихся в Германию граждан Афганистана и выстрелами "выдавили" их на границу с Белоруссией.

"Таким образом Польша устроила пограничный конфликт, нарушив государственную границу Беларуси",

– заявил Лукашенко. По его словам, мигранты застряли между двумя республиками и уже несколько суток находятся там без еды и воды. В итоге Запад столкнул свои проблемы на Минск, ведь именно Лукашенко приходится думать, что делать с этими людьми.

Фрагмент выступления Лукашенко на заседании ОДКБ опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

О том, что польские правоохранители привозят нелегальных мигрантов на границу с Белоруссией, стало известно на прошлой неделе. При этом сами нелегалы отказываются покидать территорию ЕС, требуя пропустить их в Германию.

Ранее власти Литвы обвинили Белоруссию в том, что она силой направляет нарушителей к границам ЕС.

Источник: БелТА
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость296434
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Так все мигранты, которые на границе Беларусь/Польша оказались, сначала летели рейсами из Ирака в Минск. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы этого не понимать
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