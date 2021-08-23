Чехи отказались мириться с Москвой до исключения из списка недружественных стран

Чехи отказались мириться с Москвой до исключения из списка недружественных стран
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Вину на кризис в двусторонних отношениях свалили на Россию

Чехия готова работать над восстановлением партнерства с Россией, но Москва не проявляет к этому заинтересованности. Такое заявление сделал премьер-министр республики Андрей Бабиш, выступая на встрече с представителями Чехии в других странах в понедельник, 23 августа.

По его словам, российско-чешские отношения переживают глубокий кризис, но вины Праги в этом нет. Более того, власти Чехии готовы восстанавливать порушенные связи, однако – вот незадача – российская сторона не проявляет "интереса к диалогу", пожаловался премьер послам. Впрочем, из дальнейших слов Бабиша стало понятно, что не все так просто между Прагой и Москвой:

"О диалоге не может быть речи до тех пор, пока Чехия включена в российский список недружественных стран",

– цитирует РИА "Новости" Бабиша.

Прага обвинила Москву к причастности к взрывам на частных складах оружия во Врбетице в апреле 2021 года. После этого страны взаимно выслали по два десятка дипломатов. В Москве при этом указали, что столь серьезные обвинения были сделаны без доказательств, чтобы выслужиться перед Западом, и внесли Чехию в список недружественных России стран. На данный момент в нем числятся всего два государства. 

Ранее Прага настаивала, что Москва должна выплатить многомиллионную компенсацию за взрывы во Врбетице.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость300051
Пожаловаться Ответить
Гость302452
Хохлодебил, ты палишься))) Оливье и твоя любимая свинья между собой ничего общего не имеют) А в Праге уже год как почти нет русских туристов))) Где вас таких тупых готовят и за что тебе деньги платят, такому идиоту?)))
Это тролль ему за <цензура> деньги платят.
Гость300051
Пожаловаться Ответить
А на хрена вы сдались, сами насрали а теперь мы еще должны идти на встречу вам? Да нам вообще по боку что вы есть что вас нет да и пиво у вас хреновое у немцев и австрийцев пиво намного лучше. Так что хотите отношений, научитесь признавать свои ошибки.
Гость302452
Пожаловаться Ответить
Гость298776
туризму это не помешает. на новый год лучше в Праге пить пивко под рульку чем жрать свиное оливье и сельдь под шубой.
рашковане это быстро поняли.
Хохлодебил, ты палишься))) Оливье и твоя любимая свинья между собой ничего общего не имеют) А в Праге уже год как почти нет русских туристов))) Где вас таких тупых готовят и за что тебе деньги платят, такому идиоту?)))
Гость298776
Пожаловаться Ответить
туризму это не помешает. на новый год лучше в Праге пить пивко под рульку чем жрать свиное оливье и сельдь под шубой.
рашковане это быстро поняли.
1
новости партнеров

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

В Германии пригрозили России новыми санкциями против "Северного потока – 2"

Во время визита в Киев канцлер вернулась к антироссийской риторике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей