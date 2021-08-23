Вину на кризис в двусторонних отношениях свалили на Россию

Чехия готова работать над восстановлением партнерства с Россией, но Москва не проявляет к этому заинтересованности. Такое заявление сделал премьер-министр республики Андрей Бабиш, выступая на встрече с представителями Чехии в других странах в понедельник, 23 августа.

По его словам, российско-чешские отношения переживают глубокий кризис, но вины Праги в этом нет. Более того, власти Чехии готовы восстанавливать порушенные связи, однако – вот незадача – российская сторона не проявляет "интереса к диалогу", пожаловался премьер послам. Впрочем, из дальнейших слов Бабиша стало понятно, что не все так просто между Прагой и Москвой:

"О диалоге не может быть речи до тех пор, пока Чехия включена в российский список недружественных стран",

– цитирует РИА "Новости" Бабиша.

Прага обвинила Москву к причастности к взрывам на частных складах оружия во Врбетице в апреле 2021 года. После этого страны взаимно выслали по два десятка дипломатов. В Москве при этом указали, что столь серьезные обвинения были сделаны без доказательств, чтобы выслужиться перед Западом, и внесли Чехию в список недружественных России стран. На данный момент в нем числятся всего два государства.

Ранее Прага настаивала, что Москва должна выплатить многомиллионную компенсацию за взрывы во Врбетице.