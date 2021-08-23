Spiegel: Украина готовится прорвать блокаду черноморского региона

Spiegel: Украина готовится прорвать блокаду черноморского региона
Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По словам президента Украины, черноморский флот Украины должен быть в состоянии "дать отпор любому"

В результате "аннексии" Российской Федерацией крымского полуострова Украина потеряла Севастополь, важнейший порт для своих военно-морских сил. По-видимому, теперь президент Украины хочет "перейти в наступление". "Мы готовимся к тому, чтобы прорвать блокаду черноморского региона", – цитирует слова украинского лидера немецкий Spiegel.

С этой целью, по словам Зеленского, до 2035 года Украина планирует реализовать масштабную программу развития своего военно-морского флота.

"Наша задача – создать профессиональный, мощный флот, способный дать отпор любому",

– заявил Зеленский и анонсировал появление в ВМС Украины новых корветов, подводных лодок и быстроходных катеров.

Однако Spiegel напоминает, что в 2021 году старейший судостроительный завод Украины, "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ) в г. Николаев был окончательно ликвидирован. Еще в 2018 году крупнейшая верфь Украины, флагман судостроения, на стапелях которого были построены все авианесущие крейсера Советского Союза, был признан банкротом. На сегодняшний день все технологические циклы деятельности ЧСЗ завершены. У завода не осталось никакого имущества, все оно инвентаризировано и распродано, а полученные от реализации средства были направлены на погашение долгов.


В настоящее время Киев закупает списанные военно-морские корабли у США и Великобритании. Также в 2020 году министерство обороны Украины заключило контракт с турецкими компаниями на строительство двух корветов класса ADA для ВМС Украины. На финансирование проекта в 2021 году предусмотрено выделение 3,8 млрд гривен.

Примечательно, что, несмотря на все попытки Киева убедить мировое сообщество в том, что Незалежная на юго-востоке страны воюет с Российской Федерацией, в материале журнала Spiegel указано, что с 2014 года правительственные войска Украины ведут боевые действия против "сепаратистов, поддерживаемых Российской Федерацией".

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
Тимур СОРОКИН

Ответить:

Гость299555
Пожаловаться Ответить
Что Джо Деменцио ему наказал, то он и говорит. На деле же , до 35 года все украинцы разбегутся по соседним странам, для чего собственно оранжевая революция и нужна была, что бы им легче было съ... , ть . Останутся одни старики и воры которые всех сейчас обносят . Хорошее место для хранения химических и ядерных отходов .
Гость298751
Пожаловаться Ответить
Бред сумасшедшего.
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Во комик дает. Похлеще любого цирка)
Гость302479
Пожаловаться Ответить
Каклi, а що вi за народ такой? Еслi не русские, то хто? Гуцулы, цыганы?
Гость298207
Пожаловаться Ответить
"и анонсировал появление в ВМС Украины новых корветов, подводных лодок и быстроходных катеров".

Вот что-что, а комик из него не самый плохой. Давно я так не смеялся.
1
новости партнеров

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

Меркель поспешила с заявлением о российском газе – эксперт

Страны ЕС еще долго будут нуждаться в поставках топлива из РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей