Таллин считает нормальным ставить мемориалы кровавым убийцам

В последние годы очернение советского периода российской истории набирает все более мощные обороты. Некоторые особенно продвинутые страны доходят до того, что пытаются возвеличить подельников фашистов, которые планомерно уничтожали советских граждан в военный период. Российские дипломаты резко раскритиковали власти Эстонии за памятник "лесным братьям".



Судя по всему, эстонцы решили сделать вид: они не в курсе, что эта преступная организация занималась истреблением красноармейцев, которые вели непримиримую борьбу с фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Прикрываясь борьбой с советской идеологией, "лесные братья" фактически работали на нацистскую нечисть.



Теперь же эстонские власти устанавливают преступникам памятные мемориалы. Такие действия резко раскритиковали представители российского посольства в Эстонии.

"Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев (...) служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей", – подчеркнули в дипмиссии.



Наши дипломаты напомнили, что пособничество нацистам и оправдание их кровавых преступлений может привести к непоправимым последствиям и негативно скажется на сегодняшней реальности, пишет RT.