Россия обрушилась на Эстонию за памятник пособникам нацистов

Россия обрушилась на Эстонию за памятник пособникам нацистов
Фото: Mihkel Maripuu/imago stock&people/www.globallookpress.com
Таллин считает нормальным ставить мемориалы кровавым убийцам

В последние годы очернение советского периода российской истории набирает все более мощные обороты. Некоторые особенно продвинутые страны доходят до того, что пытаются возвеличить подельников фашистов, которые планомерно уничтожали советских граждан в военный период. Российские дипломаты резко раскритиковали власти Эстонии за памятник "лесным братьям".

Судя по всему, эстонцы решили сделать вид: они не в курсе, что эта преступная организация занималась истреблением красноармейцев, которые вели непримиримую борьбу с фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Прикрываясь борьбой с советской идеологией, "лесные братья" фактически работали на нацистскую нечисть. 

Теперь же эстонские власти устанавливают преступникам памятные мемориалы. Такие действия резко раскритиковали представители российского посольства в Эстонии.

 "Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев (...) служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей", – подчеркнули в дипмиссии.  

Наши дипломаты напомнили, что пособничество нацистам и оправдание их кровавых преступлений может привести к непоправимым последствиям и негативно скажется на сегодняшней реальности, пишет RT.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость302559
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Каждая страна сама решает кому устанавливать памятники. То что россияне называют "лесными братьями" на самом деле являются местными партизанами которые боролись с чужими оккупантами. Оккупантами в Эстонии были и немецкие и советские войска.
Гость302317
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В СССРе в каждой деревне, не говоря уж о городах, не только памятники кровавому убийце но и улицы и даже города называли его именем.
Гость297759
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А где голос либеральной общественности?
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