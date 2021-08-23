К строительству привлекли пограничников и солдат

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что на границе с Белоруссией будет построен забор. Заявление появилось в личном аккаунте госдеятеля в "Твиттер".

Высота ограждения составит 2,5 метра. К строительству привлекли местных пограничников и солдат.

Блащак отметил, что солдаты уже проложили более 100 километров ограждений на пограничной полосе. На данный момент возводится еще 50 километров забора.

Wojsko Polskie uszczelnia granice z Białorusią. Jestem w stałym kontakcie z dowódcami. Żołnierze ułożyli już ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym. Rozpoczynają też układanie kolejnych 50 km. pic.twitter.com/QGTVjcSOvJ — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 19, 2021

Напомним, власти Польши считают, что правительство Белоруссии активизировало поток мигрантов в регионе.

Ранее Александр Лукашенко заявил о нарушении Польшей госграницы Белоруссии.