Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что на границе с Белоруссией будет построен забор. Заявление появилось в личном аккаунте госдеятеля в "Твиттер".
Высота ограждения составит 2,5 метра. К строительству привлекли местных пограничников и солдат.
Блащак отметил, что солдаты уже проложили более 100 километров ограждений на пограничной полосе. На данный момент возводится еще 50 километров забора.
Wojsko Polskie uszczelnia granice z Białorusią. Jestem w stałym kontakcie z dowódcami. Żołnierze ułożyli już ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym. Rozpoczynają też układanie kolejnych 50 km. pic.twitter.com/QGTVjcSOvJ— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 19, 2021
Напомним, власти Польши считают, что правительство Белоруссии активизировало поток мигрантов в регионе.
Ранее Александр Лукашенко заявил о нарушении Польшей госграницы Белоруссии.
Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают
Страны ЕС еще долго будут нуждаться в поставках топлива из РФ
Метров с десяток высоты - я понимаю, без пожарной лестницы не возьмёшь.
Короче - не поможет пшекам эта декорация.