Польша решила отгородиться от Белоруссии забором

К строительству привлекли пограничников и солдат

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что на границе с Белоруссией будет построен забор. Заявление появилось в личном аккаунте госдеятеля в "Твиттер".

Высота ограждения составит 2,5 метра. К строительству привлекли местных пограничников и солдат.

Блащак отметил, что солдаты уже проложили более 100 километров ограждений на пограничной полосе. На данный момент возводится еще 50 километров забора.

Напомним, власти Польши считают, что правительство Белоруссии активизировало поток мигрантов в регионе. 

Ранее Александр Лукашенко заявил о нарушении Польшей госграницы Белоруссии. 

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Критик
Пожаловаться Ответить
Два с полтиной метра заборчик - Совсем несерьёзно! Один на плечи другого - и уже Там.
Метров с десяток высоты - я понимаю, без пожарной лестницы не возьмёшь.
Короче - не поможет пшекам эта декорация.
1
новости партнеров

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

Меркель поспешила с заявлением о российском газе – эксперт

Страны ЕС еще долго будут нуждаться в поставках топлива из РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей