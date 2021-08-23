Зеленский назвал главное достижение "Крымской платформы"

Зеленский назвал главное достижение "Крымской платформы"
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/www.globallookpress.com
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Украина добилась своего через "палки в колеса"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на "Крымской платформе", что главным достижением указанного саммита стала сама возможность его проведения. Об этом глава государства сообщил сегодня, 23 августа, во время своего обращения к участникам на мероприятии в Киеве.

В ходе заключительного обращения к гостям Зеленский заявил, что саммит почтили своим визитом 46 делегаций на "высоком уровне". Самих жителей Крыма "никто не забыл", а отсутствие этой забывчивости теперь утвердили уже в международных отношениях.

"Он произошел, невзирая на палки от третьей стороны", – сообщил с гордостью президент.

Столь неординарные выводы лидер сделал, объявив о предстоящем принятии документа по Крыму по итогам "платформы" – Зеленский сообщил участникам, что декларация будет открыта для возможности подписания со стороны всех желающих стран, передает URA.ru.

В самом документе также указывается, что в случае "возобновления агрессии" со стороны РФ против указанного государства необходимы новые ограничения.

При этом президент Украины пригласил российскую сторону принять участие в форуме для "исправления своей исторической ошибки". Когда-нибудь, выразил уверенность Зеленский, Москва подпишется под итогами "последнего саммита в Ялте".

Как пишут журналисты "Страна.ua", Ялту президент Украины решил включить в контекст в качестве символа победы над нацистами – мастер метафор провел скрытые параллели, считая деятельность украинской администрации в крымском направлении исключительно правым делом.

Во время выступления на саммите Зеленский также назвал воссоединение Крыма с РФ "пороховой бочкой".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость300215
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Каклоид - это форма интеллектуального вырожднения путем бесконечного мастурбирования и самоудовлетворения, когда чудаки лепят какие-либо байки, которые убажают их слабый разум. То что это не попадает никаким боком в реальность, чудилам неизвестно. Им главное <цензура> шо либо, а там размечтаться о запахе сакуры на фоне собственной вони. Идиотты, просто идиотты. Шо, вся кучка собравшихся <цензура> пойдет хором воевать с Россией для передачи Крыма в их отхожую яму? Ау, есть кто-нибудь в мире, готовые сдохнуть во имя слабоумных танцоров гопака?
Гость300051
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Историческая ошибка России которую действительно надо исправлять так это возврат всех Российских земель которые были переданы Украине начиная с царских времен. Вот эта ошибка требует исправления, чтобы господа хохлы действительно остались на своих исконных землях с которыми они пришли в Россию при Переясловской раде. По факту они живут сейчас на чужой земле.
ГостьВк
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Вячеслав Москва
“…Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на "Крымской платформе", что главным достижением указанного саммита стала сама возможность его проведения…” – ржунемогу!!! Свадьба без невесты. Кстати, ”Уралвагонзавод” отгрузил в войска танки ”Армата”. А как там у хохлов? Было три ”Оплота”, один сломался, осталось два, может, завтра увидим.
К сведению "Уралвагонзавода". Жизнь танка на поле боя от одной до двенадцати минут. Кстати, о птичках. Почитай в сети, кто, почему и за сколько покупает не российские танки, а Абрамсы, Леклерки и Тигры. Их преимущества и недостатки. Если есть техническое образование, то обрати внимание на их электронику и все взаимосвязанное с ней. Увидишь уровень, которого нет у российских. А потом сравни с Арматой. Сюда не только дети заглядывают.
Настоящий ОДЕССИТ
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Комик вспомнил свою последнюю профессию - смешить народ.
Гость al
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etot lyagushenon hadoel yje...............
Вячеслав Москва
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“…Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на "Крымской платформе", что главным достижением указанного саммита стала сама возможность его проведения…” – ржунемогу!!! Свадьба без невесты. Кстати, ”Уралвагонзавод” отгрузил в войска танки ”Армата”. А как там у хохлов? Было три ”Оплота”, один сломался, осталось два, может, завтра увидим.
Гость295024
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Гость297817
ОПЯТЬ ОБКУРИЛСЯ ЭТОТ ЧМО КЛОУН --- ПУТИНУ НА ПЛЕВАТЬ НА ЭТОТ САММИТ И ЕГО ОРГАНИЗАТОРОВ УКРОПОВ ХОЛОПОВ
А 46 странам плевать на вашего паршивого карлика
Гость299410
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какие колёса, они катятся кубарем в пропасть, осталось только дуром переть и огрести по полной программе
Гость297817
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ОПЯТЬ ОБКУРИЛСЯ ЭТОТ ЧМО КЛОУН --- ПУТИНУ НА ПЛЕВАТЬ НА ЭТОТ САММИТ И ЕГО ОРГАНИЗАТОРОВ УКРОПОВ ХОЛОПОВ
Гость294341
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Клоунидзе Жетт!!!!
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