Новые власти рассчитывают сохранить отношения с соседями

Запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан" надеется на помощь России и соседних стран в вопросе восстановления Афганистана. Об этом заявил представитель талибов Сухейль Шахин в комментарии РИА "Новости".

Он отметил, что у афганцев давние отношения с соседними странами, в том числе с Россией.



"Все это знают. Мы будем продолжать эти отношения и надеемся их укрепить. И мы надеемся, что они будут участвовать в восстановлении Афганистана", – сказал Шахин.

Напомним, после начала вывода американцами своих войск талибы стремительно заняли почти все провинции страны, заставив повсеместно сложить оружие правительственных Вооруженных сил. Части "Талибана" 15 августа вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана.

Ранее сегодня Шахин указал Лондону и Вашингтону, что движение не потерпит присутствия американских и британских военных после 31 августа, когда они должны полностью покинуть территорию Афганистана.

На прошлой неделе старший научный сотрудник Института ответственного госуправления Куинси Анатоль Ливен, комментируя ситуацию в стране, предположил, что Россия и Китай могут оказать экономическую помощь новым афганским властям. В частности, Москва и Пекин не прочь инвестировать в аграрный сектор этого государства, но при условии, что там начнется борьба, как минимум, с героиновой индустрией.

