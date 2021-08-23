Талибы понадеялись на помощь России в восстановлении Афганистана

Талибы понадеялись на помощь России в восстановлении Афганистана
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Новые власти рассчитывают сохранить отношения с соседями

Запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан" надеется на помощь России и соседних стран в вопросе восстановления Афганистана. Об этом заявил представитель талибов Сухейль Шахин в комментарии РИА "Новости".

Он отметил, что у афганцев давние отношения с соседними странами, в том числе с Россией.

"Все это знают. Мы будем продолжать эти отношения и надеемся их укрепить. И мы надеемся, что они будут участвовать в восстановлении Афганистана", – сказал Шахин.

Напомним, после начала вывода американцами своих войск талибы стремительно заняли почти все провинции страны, заставив повсеместно сложить оружие правительственных Вооруженных сил. Части "Талибана" 15 августа вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана.

Ранее сегодня Шахин указал Лондону и Вашингтону, что движение не потерпит присутствия американских и британских военных после 31 августа, когда они должны полностью покинуть территорию Афганистана.

На прошлой неделе старший научный сотрудник Института ответственного госуправления Куинси Анатоль Ливен, комментируя ситуацию в стране, предположил, что Россия и Китай могут оказать экономическую помощь новым афганским властям. В частности, Москва и Пекин не прочь инвестировать в аграрный сектор этого государства, но при условии, что там начнется борьба, как минимум, с героиновой индустрией.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость302317
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ГостьВЧК
Как интересно. Талибан-запрещенная в России террористическая организация. Роскомнадзор бдит, чтобы при слове Талибан СМИ писали "запрещенная террористическая организация". А теперь оказалось, что они белые и пушистые. С ними поддерживают контакты, они охраняют посольство РФ в Кабуле. Даже надеются на российские деньги. Путин сказал на днях, что террористы могут проникать из Афганистана в Россию.
Талибы братья путину, он ведь тоже к власти через террор прополз, только взорванные дома чего стоят да и "Курск" его рук дело.
ГостьВЧК
Пожаловаться Ответить
Как интересно. Талибан-запрещенная в России террористическая организация. Роскомнадзор бдит, чтобы при слове Талибан СМИ писали "запрещенная террористическая организация". А теперь оказалось, что они белые и пушистые. С ними поддерживают контакты, они охраняют посольство РФ в Кабуле. Даже надеются на российские деньги. Путин сказал на днях, что террористы могут проникать из Афганистана в Россию.
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