Венгрия на "Крымской платформе" обругала Украину за языковый закон

Венгрия на "Крымской платформе" обругала Украину за языковый закон
Фото: /www.globallookpress.com
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Официальный Будапешт указал Зеленскому на то, что дискриминация нацменьшинств не приносит пользы титульной нации

Киевский режим сегодня с помпой проводит так называемую "Крымскую платформу", цель которой – объединить международные усилия для "возвращения" полуострова под юрисдикцию Незалежной. Но что-то на саммите пошло явно не по сценарию. На явную зраду обратила внимание ведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.

Речь идет о демарше президента Венгрии Яноша Адера, который позволил себе на мероприятии вместо того, чтобы обвинять и сыпать оскорблениями в адрес России за "аннексию" Крыма, напомнить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о дискриминационном "мовном законе".

"Если использование родного языка ограничивается, и если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой штрафов, это противоречит идеалам демократии и не приносит пользы титульным нациям", – заявил президент.

Также Адер призвал Киев обеспечить венгров на территории Украины, чтобы они чувствовали себя там как дома.


Напомним, отношения между двумя государствами испортились после того, как постмайданные власти приняли осенью 2017 года новый закон об образовании, согласно которому языком образовательного процесса в учебных заведениях соборной может быть исключительно украинский.

Кроме того, венгерская община возмутилась решением Конституционного суда Украины, признавшим противоправным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012-го, который наделял венгерский язык статусом регионального.

В Будапеште подобные изменения признали нарушением прав 150 тыс. этнических венгров, которые проживают в Закарпатье. В результате этих киевских шагов Венгрия заблокировала работу комиссии Украина – НАТО.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость300215
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Зачем так усиленно впаривают идиоттам этот помойный суржик? Главное загнать стадо дегенератов в стойло на хутор. На русском говорят 250 миллионов, это шестая часть планеты. А на мове - хорошо если 20 и это стойло все меньше и меньше. Круг сужается, где баранам можно легко впаривать любую глупость. Да и зачем баранам кругозор и культура. Нехай пляшут гопак и жрут печеньки с салом польским на своем хуторе. Когда Украина не была отхожим местом, ей были доступны ресурсы всего СССР, а с суржиком - кучка хуторов населенная дегенератами.
Настоящий ОДЕССИТ
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Первая ласточка. Дня через три, Зеля узнает, что о нем думают его "друзья" по платформе.
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