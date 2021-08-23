Аксенов нашел способ пустить воду по Северо-Крымскому каналу

Аксенов нашел способ пустить воду по Северо-Крымскому каналу
Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава республики увидел выход в соседних регионах

Вода Азовского моря, которая в настоящее время остается предметом изучения специалистов в рамках решения проблем с мелиорацией Крыма, может быть использована для местной почвы. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

Госслужащий сообщил, что, на его взгляд, приведенный способ теоретически возможно воплотить в жизнь, если пустить воду по Северо-Крымскому каналу для последующей мелиорации региона.

Аксенов объяснил, что специалисты занимаются изучением качества воды, наличием в ней твердых частиц и химических элементов в целом. 

"В Северо-Крымский канал мы могли ее подать обратным током к Джанкою. Перепад высот таков, что нет необходимости ни в насосах, ни в чем. Вопрос был бы снят", – высказался чиновник.

В ближайшее трехлетие, отметил Аксенов, в Крыму будет завершена модернизация тринадцати канализационно-очистных станций на побережной линии.

Кабмин принял решение о выделении 370 миллионов рублей на поиск пресных запасов под морскими водами для решения проблемы с дефицитом воды в Крыму. Осуществлением работ занимаются специалисты Росгеологии. Пробная партия добыта со стометровой глубины, до конца сентября эксперты должны извлечь еще ряд партий из нескольких скважин.

Ранее власти Крыма заявили о намерении подать в отношении украинской администрации ряд судебных исков в связи с организацией водной блокады полуострова, а также иных мер в ограничении доступов к энергетике и продовольствию. Первые иски должны подать уже осенью этого года. Истец сформировал свои требования к ответчику.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

Чехи отказались мириться с Москвой до исключения из списка недружественных стран

Вину на кризис в двусторонних отношениях свалили на Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей