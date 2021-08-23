Литва пригрозила России новыми санкциями за "оккупацию" Крыма

Литва пригрозила России новыми санкциями за "оккупацию" Крыма
Zygimantas Gedvila via www.imago/www.globallookpress.com
Президент заявил, что страна признает украинский суверенитет

Вильнюс возьмется за усиление санкционного давления против Российской Федерации, пока Киев не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 августа, президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на полях "Крымской платформы", инициированной украинской стороной.

Так, лидер страны заявил, что всех участников саммита объединяет единое представление о дальнейшей ситуации с правами крымчан, которые необходимо "возобновить" в соответствии с международно-правовыми нормами.

Более того, продолжил Науседа, всех присутствующих выделяет преданность территориальной целостности Украины и ее государственному суверенитету. Поэтому Литва намерена работать над усилением санкционного давления в отношении РФ и консолидации усилий в международном пространстве до момента "возврата" региона украинской стороне.

Науседа также выразил надежду на то, что "крымский вопрос" удастся со временем включить в перечень основных тем в международной повестке. Литва никогда не сможет признать "оккупацию" региона.

Президент республики заявил, что страна поддерживает все усилия, направленные на усиление государственных институтов Украины в целом, усиление верховенства правовых норм и обеспечение справедливой рыночной конкуренции.

Ранее Зеленский назвал главным достижением "Крымской платформы" факт того, что саммит в принципе удалось провести. При этом, указал государственный лидер, на международном уровне "никто не забыл" про Крым, что подтвердило само присутствие 46 делегаций.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость302632
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брысь шавки👎 вас не спросили.
Гость296911
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Ждем полного разрыва торговых отношений, блокировку портов, запрет вещания из РФ (включая станции на территории РФ), отлучения от ЛГБТ, анафемы, запрет на въезд для всех россиян, бетонной стены по границе и международный суд по истребованию всех проданных в Россию шпрот.
Ну и объявления войны за территориальную целостность Хохляндии. Хохлы ждут, им самим лениво)))
Гость298159
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Попрошайки отказываются попрошайничать ради солидарности с Украиной
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