Газета The Times опубликовала карикатуру на бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и президента США Джо Байдена с заголовком "Имбецил".

На рисунке изображен экс-глава правительства Соединенного Королевства, при котором британские войска были введены в Ирак в 2003 году. Рядом с ним на картинке присутствует действующий хозяин Белого дома, принявший решение о выводе армии Пентагона из Афганистана. На заднем плане можно увидеть людей, которые падают с самолета при попытке улететь из Кабула.

"IMBECILIC" Blair & Biden cartoon slams Iraq invasion & Afghan withdrawal

The Times has produced a biting cartoon on Monday comparing Tony Blair’s decision to invade Iraq in 2003 and #Afganisthan #Talibans #Mujahideen pic.twitter.com/L44sPY1p0J