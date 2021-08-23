Участники "Крымской платформы" приняли декларацию с призывом к новым санкциям против России

Участники "Крымской платформы" приняли декларацию с призывом к новым санкциям против России
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
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Гости Киева поддержали идею очередных рестрикций, если действия Москвы "того потребуют"

Участники киевского шабаша под названием "Крымская платформа", как его ее емко оценил глава МИД России Сергей Лавров, намерены рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против Москвы из-за Крыма. Об этом сообщает УНИАН по итогам саммита, на который приехали 46 делегаций из разных стран.

"Участники международной "Крымской платформы" решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", – говорится в совместном заявлении.

В документе отмечается, что саммит создан как консультационный и координационный формат для "мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины".

Кроме того, участники мероприятия осудили "незаконную аннексию" полуострова и "нарушение прав человека" в регионе, при этом Москву призвали присоединиться к платформе.

Также декларация призывает Россию выполнять свои обязательства "как государства-оккупанта" в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В частности, участники платформы считают, что РФ должна обеспечить всем жителям Крыма, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, в том числе украинцам и крымским татарам, возможность развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия. А они, судя по документу, в настоящее время "находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации".

Вероятно иностранные гости киевского режима не имеют представления о том, как постмайданные власти регулярно после революции гидности занимаются дискриминацией по языку и культуре русского и русскоязычного населения всей Незалежной, а также иных нацменьшинств соборной.

Напомним, сегодня в столице Украины состоялась премьера "Крымской платформы", на которой обсуждался, в частности, вопрос "возвращения" Киеву контроля над российским полуостровом. На саммите не было сказано почти ничего нового, разве что президент Эстонии Керсти Кальюлайд ярко освежила мероприятие своим заявлением о бегущем по "минному полю" между Крымом и украинским КПП "Чонгар" трехлетнем ребенке.

А также знатно отметился президент Венгрии Янош Адер, который вместо того, чтобы ругать Москву, раскритиковал Киев за мовный закон.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость302646
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Мыкола Голобородько
рвать пукеры это профессиональное занятие укропитеков-либероидов вроде тебя ! Не брызгай слюной майдаун-кастрюля ! Не поможет тебе ни кастрюля ни поскакушки- хвост твой вонюячий бандерлога и рожа свинотная из под кастрюли видна за килОметр!Чё ты сюда припёрся чубатня сосалохеройная? Трись на своей свиноферме пока разрешают! Скоро отправишься к ляхам - давно там вас рагулей заждались !
Интеллектуальный ответ! Достоин самого Шарикова! Потешный, грамматику своего же собственного языка учить не пробовал? Или, пока другие в школе учились, такие клей в подворотне нюхали? Кто же вас таких троллей то безмозглых набирает?! Или так мало платят, что совсем уж отбросы соглашаются?
Мыкола Голобородько
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Гость302646
Помним, как ватные пук@ны рвали, когда турки их нахлобучили: "Алёша, не забудИм, не прАстим!", "Деды вАИвалЕ!". Утёрлись и хоть бы хны! Суть шарикова: тявкать, но жрать с пола!
рвать пукеры это профессиональное занятие укропитеков-либероидов вроде тебя ! Не брызгай слюной майдаун-кастрюля ! Не поможет тебе ни кастрюля ни поскакушки- хвост твой вонюячий бандерлога и рожа свинотная из под кастрюли видна за килОметр!Чё ты сюда припёрся чубатня сосалохеройная? Трись на своей свиноферме пока разрешают! Скоро отправишься к ляхам - давно там вас рагулей заждались !
Гость302646
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Мыкола Голобородько
а также Проебалтику Мулдову Болгарию Румунию Сомали Афган Ирак Ливию
Ты сам себя понял, болезный? Ты б хоть иногда стекломой закусывал! Али нечем? Работать не пробовал?
Мыкола Голобородько
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Гость302646
Весь Мир- враги, кроме таких передовых стран, как Зимбабве, Сирия, Сев. Корея, Куба, Венесуэла и т.д. Все "не в ногу"!
а также Проебалтику Мулдову Болгарию Румунию Сомали Афган Ирак Ливию
Гость302646
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Помним, как ватные пук@ны рвали, когда турки их нахлобучили: "Алёша, не забудИм, не прАстим!", "Деды вАИвалЕ!". Утёрлись и хоть бы хны! Суть шарикова: тявкать, но жрать с пола!
Мыкола Голобородько
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Гость302646
Весь Мир- враги, кроме таких передовых стран, как Зимбабве, Сирия, Сев. Корея, Куба, Венесуэла и т.д. Все "не в ногу"!
усруину забыл7
Мыкола Голобородько
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Гость302646
Потешай дальше, ватное создание! Голос! Кукарекни еще! Повесели!
потешать твоя профессия чубатый! У тебя, бандерлога чубатый, Аж целый перзидент - главный потешатель! Король шутов! Шут гороховый! Смени шаровары рагуль
гость
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гость
Вот СУПЕРМЕГАГОСУДАРСТВО выполнит СКАЗАННОЕ------лидеры земель бывших на BLACK SABBATH укропабандерии будут земли признаны НЕ ДРУЖЕСТВЕННЫМИ!Посмотрим!
"Трудности" могут составить лишь пины и яначиры-----давнешние друганы???
Гость302646
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Гость302674
​все враги России в одном месте
Весь Мир- враги, кроме таких передовых стран, как Зимбабве, Сирия, Сев. Корея, Куба, Венесуэла и т.д. Все "не в ногу"!
гость
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Вот СУПЕРМЕГАГОСУДАРСТВО выполнит СКАЗАННОЕ------лидеры земель бывших на BLACK SABBATH укропабандерии будут земли признаны НЕ ДРУЖЕСТВЕННЫМИ!Посмотрим!
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