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Участники киевского шабаша под названием "Крымская платформа", как его ее емко оценил глава МИД России Сергей Лавров, намерены рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против Москвы из-за Крыма. Об этом сообщает УНИАН по итогам саммита, на который приехали 46 делегаций из разных стран.
"Участники международной "Крымской платформы" решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", – говорится в совместном заявлении.
В документе отмечается, что саммит создан как консультационный и координационный формат для "мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины".
Кроме того, участники мероприятия осудили "незаконную аннексию" полуострова и "нарушение прав человека" в регионе, при этом Москву призвали присоединиться к платформе.
Также декларация призывает Россию выполнять свои обязательства "как государства-оккупанта" в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В частности, участники платформы считают, что РФ должна обеспечить всем жителям Крыма, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, в том числе украинцам и крымским татарам, возможность развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия. А они, судя по документу, в настоящее время "находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации".
Вероятно иностранные гости киевского режима не имеют представления о том, как постмайданные власти регулярно после революции гидности занимаются дискриминацией по языку и культуре русского и русскоязычного населения всей Незалежной, а также иных нацменьшинств соборной.
Напомним, сегодня в столице Украины состоялась премьера "Крымской платформы", на которой обсуждался, в частности, вопрос "возвращения" Киеву контроля над российским полуостровом. На саммите не было сказано почти ничего нового, разве что президент Эстонии Керсти Кальюлайд ярко освежила мероприятие своим заявлением о бегущем по "минному полю" между Крымом и украинским КПП "Чонгар" трехлетнем ребенке.
А также знатно отметился
президент Венгрии
Янош Адер, который вместо того, чтобы ругать Москву, раскритиковал Киев за мовный закон.
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