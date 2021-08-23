Всех русофобов на Запад: Жириновский озвучил программу по "успокоению" Украины

Всех русофобов на Запад: Жириновский озвучил программу по "успокоению" Украины
Владимир Жириновский. Фото: State Duma Russia/www.globallookpress.com
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Главный либерал-демократ уверен, что ситуацию разрешит только территориальный раскол страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что оптимальным решением украинского кризиса станет разделение страны на Галицию, куда необходимо свезти всех "всех русофобов", и Малороссию. 

По мнению политика, запад Украины решит построить собственное государство и сможет пойти по пути восточноевропейских государств, обретя свое место в Евросоюзе и НАТО. А весь юго-восток современной Украины выберет "крымский вариант" и будет включен в состав Незалежной.

В современном существующем виде, добавил Жириновский, Незалежная выглядит проектом Австро-Венгрии образца Первой мировой, когда на Галичине русских истребляли. Политик повторил свою известную мысль об ошибочном присоединении большевиками польских территорий к Украине в 1939 году. По мнению либерал-демократа, Москва должна была тогда отдать западную часть в руки судьбы, "чтобы они там собрались все".

"Вопрос по этой же схеме нужно закрыть сегодня. Русофобы – в Галицию, а русские останутся жить на русских землях, в составе России", – заявил Жириновский.

По словам депутата Государственной думы, сформированный регион, который отойдет России, можно назвать "Малороссийским краем" со столицей либо в Донецке, либо в Харькове. Таким образом, на давнем конфликте будет поставлен жирный крест, и вся "вражда и раздел" уйдут в историю.

Ранее Жириновский заявил, что Соединенным Штатам следует как можно раньше покинуть Украину для предотвращения афганского сценария. По мнению лидера либерально-демократической партии, ситуация должна заставить задуматься о событиях в мире даже в некоторых уголках постсоветского пространства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьВР
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Гость298776
ну че - доллары все купили, быдло-патриоты ?
Переживаешь, что тебе не на что купить? Копи деревянные.
Гость302646
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Гость302527
Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!
Все знают, что Жирик- Моська, но зачем его так во всеуслышание оскорблять?! Пусть скулит- "отрабатывает" свой хлеб: никто адекватный его всё равно всерьёз не воспринимает!
Гость298776
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ну че - доллары все купили, быдло-патриоты ?
Гость302527
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Гость302646
Жирик- клоун и известный "мечтатель"! Очередное высказывание вроде "Каждой одинокой женщине- по мужу!". Проголосовать за него- тоже своего рода диагноз! ;)
Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!
Гость302646
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Жирик- клоун и известный "мечтатель"! Очередное высказывание вроде "Каждой одинокой женщине- по мужу!". Проголосовать за него- тоже своего рода диагноз! ;)
Настоящий ОДЕССИТ
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А ведь Вован говорит дело. Бандерлогам надо это взять на вооружение. Пиндостан большой роли не сыграет, два самолета быстро увезут их солдатиков домой в психушку.
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