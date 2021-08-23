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Киевский режим запретил въезд на Украину вице-спикеру Совета Федерации РФ Константину Косачеву, который хотел в Харькове попасть на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной. Об этом сенатор сегодня сообщил в своем "Фейсбуке".
Он отметил, что российские дипломаты еще 6 августа запросили соответствующей нотой власти Незалежной, особо подчеркнув, что поездка Косачева носит "исключительно частный и гуманитарный характер" – лишь посещение братского захоронения, где покоится дед политика.
"Ответ пришел 17 августа, в нем – грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд на Украину (о чем я, кстати, не знал)", – написал член Совфеда.
Власти соседней страны выразили готовность снять запрет на въезд после "прекращения российской агрессии", "деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока" и "компенсации причиненных убытков", процитировал ответ постмайданных руководителей Косачев.
По его словам, сегодня в Незалежной во власти сидят "деятели без совести и без памяти, без души и без сердца".
"Обнадеживает, что в украинском обществе, в данном случае – в Харьковской области, людей с сердцем и с душой, сохраняющих память и живущих по совести, по-прежнему много", – констатировал политик.
По его информации, в братской могиле находятся останки
420 бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Харькова от немецко-фашистских захватчиков в августе 1943 года. Из них поименно до сегодняшнего времени были указаны лишь 168 человек. И вот местным поисковикам удалось
увековечить еще 127 имен героев
Великой Отечественной. На открытие
двух новых мемориальных плит
и был приглашен Косачев украинской волонтерской организацией и ОПЗЖ.
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