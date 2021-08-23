Разработанная специалистами система не позволит одному избирателю проголосовать дважды или сверх того

Жители Москвы и ряда российских регионов смогут принять участие в выборах в Госдуму не только традиционным способом – личным присутствием на избирательном участке, но и при помощи дистанционного электронного голосования, которое состоится с 17 по 19 сентября. Об особенностях онлайн-голосования рассказал один из создателей системы, директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

По данным портала "Независимый общественный мониторинг", ДЭГ охватит семь российских субъектов. На предстоящих выборах онлайн-формат голосования предпочли свыше миллиона граждан РФ. Однако у избирателей возникают вопросы о безопасности такого участия в избирательном процессе.

Результаты голосования будут зашифрованы в базе данных электронной платформы и защищены особым ключом шифра, успокоил Калихов. Специалисты начнут расшифровывать данные сразу после окончания выборов, причем анонимность избирателей сохранится, пояснил эксперт. По его словам, применяемая в ДЭГ технология работает на суммирование бюллетеней – значение имеет лишь отметка, за кого именно проголосовал гражданин, а не его личные данные.

"Как это работает? Мы в нашем криптографическом протоколе применяем технику гомоморфного шифрования, которая позволяет нам складывать наши бюллетени без их расшифровывания", – сообщил Калихов.

Эксперт подчеркнул, что технология ДЭГ не даст возможности избирателю отдать свой голос более одного раза. Кроме того, система подсчета бюллетеней гарантирует гражданам право на тайное голосование.

"Нет никакой необходимости расшифровывать и узнавать какие-то подробности, каким образом кто, как и за кого голосовал", – заявил специалист.

По его утверждению, разработанная система онлайн-голосования обладает высокой надежностью. ДЭГ, уверен он, сможет выдержать значительное количество одновременно голосующих граждан. Система прошла все необходимые нагрузочные тесты, резюмировал Калихов.

В нынешних выборах в электронном голосовании примут участие такие регионы, как Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Ранее в понедельник, 23 августа, стало известно, что онлайн-форму для участия в избирательном процессе выбрал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, в условиях пандемии коронавируса не стоит создавать ажиотаж на участках для голосования.

