Лидеры уделили внимание военному сотрудничеству

Президент России Владимир Путин обсудил ряд важных вопрос с белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отмечает БелТА, лидеры коснулись экономических отношений, обсудив союзные программы. Конкретные решения стороны примут в ближайшее время.

Российский президент также поговорил с коллегой о предстоящих масштабных учениях "Запад-2021" – президенты уделили внимание ситуации, которая развернулась на границах Белоруссии со странами НАТО, а также сотрудничеству в области подготовки военных кадров и спецслужб, взаимодействию в области СМИ.

Вместе с тем Путин договорился с Лукашенко о графике контактов на ближайший период.



