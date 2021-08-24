Власти ведут Украину к распаду – политолог

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Киевский режим обнулил все былые завоевания

Ситуация в Незалежной весьма далека от благополучной. Под рукой нынешних руководителей продолжается стремительное обнищание народа, страна все ближе подходит к пропасти. По мнению украинского политэксперта, если ситуация не изменится, государство ждет распад.

Таким неутешительным прогнозом поделился Андрей Золотарев. Политолог сделал глубокий анализ 30 лет так называемой независимости Украины. По его мнению, действия украинских политиков превратили государство в аграрно-сырьевой придаток. Свое мнение эксперт опубликовал на страницах издания "Главред".

Золотарев напомнил, что в советское время Украина была мощной, развитой индустриальной страной. За прошедшие годы независимости весь потенциал был потерян, а также резко сократилось население. Эксперт уверен, что проблема кроется в грабеже со страны политической элиты. Такое положение дел неминуемо приведет к обрушению государства, пишет "Свободная пресса".

Тем временем, на Украине продолжают сходить с ума. Недавно там арестовали американца из-за футболки с российской символикой.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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