Пренебрежение со стороны высокопоставленных европейцев – дурной знак

Накануне украинские власти провели так называемый саммит "Крымская платформа". По мнению депутата Верховной рады Олега Волошина, его результаты оставляют желать лучшего.



Целью этой сходки представителей ряда государств было обсудить ситуацию вокруг Крымского полуострова и разработать стратегию его "возвращения" в состав украинского государства. Киев отказывается принимать объективную реальность и продолжает мечтать о захвате нашего региона.

Впрочем, не все европейские страны решились отправить на саммит высокопоставленных представителей. На такое неприятное обстоятельство обратил внимание украинский парламентарий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Своими наблюдениями политик поделился на странице в "Фейсбук".

Волошин убежден, что замена ряда западных делегатов является плохим сигналом для киевского режима. Так, сомнительное мероприятие обошел своим вниманием руководитель французского МИД. Вместо него отправили министра-делегата внешней торговли Франка Ристера. А британцы не пустили в гости к украинцам главу Минобороны и прислали вместо него девушку-работницу МИДа.

Такие действия европейцев говорят об их истинном отношении к крымскому вопросу и действиям киевского режима, передает мнение Волошина издание URA.RU.

К слову, после завершения саммита участники "Крымской платформы" приняли декларацию с призывом к новым санкциям против России.