Страны Восточной Европы боятся остаться один на один с РФ

Стремление Берлина укрепить связи с Москвой представляет угрозу для восточноевропейских стран. Об этом заявил чешский эксперт в области геополитики Йоахим Краус.

По его оценке, за годы правления канцлера Ангелы Меркель отношения ФРГ со странами-членами ЕС из Центральной и Восточной Европы заметно испортились. Причина в том, что Берлин не прислушивался к их мнению. В том числе сотрудничал с Москвой "без оглядки на интересы" восточноевропейцев.

Обусловлено это, по мнению Крауса, рядом причин. Некоторые высокопоставленные лица в ФРГ до сих пор испытывают благодарность к Москве за то, что она согласилась на объединение Германии. Некоторые придерживаются мнения канцлера Отто фон Бисмарка, который еще в XIX веке утверждал, что сотрудничество России и Германии обеспечит мир в Европе. Но есть вероятность, что на самом деле причина кроется в подсознании:

"Их поведение я сравнил бы со "стокгольмским синдромом", когда у заложников -в данном случае заложников советской оккупации после Второй мировой войны – появляется симпатия к тому, кто их удерживает",

– дал свою оценку действиям немецких властей чешский политолог в интервью изданию Lidovky.cz.

При этом, по его мнению, Россию опасно недооценивать. Он согласен, что сейчас РФ – это "держава в упадке". Но проблема в том, что США сегодня сосредотачивают усилия против Китая, и Европа остается один на один с Россией. Учитывая позицию Германии, для восточноевропейских стран "это очень опасно", приводит URA.RU предупреждение чешского эксперта.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила прощальный визит в Москву. Немецкие эксперты, оценивая поведение президента РФ Владимира Путина на этой встрече, отметили его дружелюбие и при этом непреклонность. А вот то, как встречали Меркель в Киеве, представителям ФРГ не понравилось.

Новый канцлер сменит Меркель после 16 лет ее правления уже совсем скоро.