Унижение в Афганистане не пошло на пользу Западу – Рар

Унижение в Афганистане не пошло на пользу Западу – Рар
Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Идеи "однополярного мира" по-прежнему популярны у лидеров стран НАТО

Запад осознал свой провал в Афганистане, но не готов усвоить урок. К такому мнению склоняется немецкий политолог Александр Рар, оценивая последние международные события.

Несмотря на унижение, которое терпит Запад из-за талибов ("Талибан" – запрещенная в РФ террористическая организация), лидеры стран НАТО сваливают вину на отдельных политиков, но не признают ошибочной саму идею "экспорта" собственных ценностей по всему миру, отмечает политолог.

"Байден, Меркель и Макрон не отбросили идею создать альянс "демократий" для "борьбы с диктаторами",

– пишет Рар в своем телеграм-канале. По его оценке, западные политики готовы всеми силами отстаивать свой "однополярный мир". Ради того, чтобы не появилось других центров силы, они пытаются сдерживать Китай, Россию, Иран. Хотя полезнее было бы сотрудничество.

Даже сейчас, столкнувшись с новой миграционной угрозой, Запад пытается решить проблему без участия России и ОДКБ, лишь бы не позволить им укрепить позиции в регионе. Это "недальновидная" и "опасная политика", констатирует эксперт.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал коллег не позволить России взять контроль над Афганистаном после ухода оттуда США.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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