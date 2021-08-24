Захарова дала братский совет Зеленскому по "Крымской платформе"

Захарова дала братский совет Зеленскому по "Крымской платформе"
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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На Смоленской площади призвали киевский режим прекратить использовать в названиях форумов иностранные населенные пункты

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует перестать "позориться" из-за названия саммита "Крымская платформа". Так прокомментировала в своем "Фейсбуке" директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова прошедшее накануне в Киеве мероприятие.

Российский дипломат "по-братски" посоветовала украинскому лидеру не проводить форумы, названные в честь иностранных регионов.

"Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина?" – предположила Захарова.

Также мидовский спикер вспомнила о принятом накануне платформы законе "О коренных народах Украины". По ее словам, данный документ является "одним из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу".

"Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону", – подчеркнула Захарова.

Напомним, в понедельник, 23 августа, киевский режим провел премьерный саммит "Крымской платформы", которая должна, по задумке пана Зеленского, сплотить вокруг Незалежной международное сообщество, чтобы помочь ей "вернуть" российской полуостров. На мероприятие собрались представители около сорока с лишним стран разного ранга и уровня. Некоторые участники вполне ожидаемо сыпали обвинениями в адрес Москвы.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала душераздирающую историю про некоего трехлетнего украинского мальчика, который "по минному полю" бежал в Крым где-то у КПП "Чонгар". Посланка Вашингтона глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм обещала младшим партнерам по миропорядку "поставить Россию на место" в вопросе "возвращения" полуострова и урегулирования конфликта в Донбассе. Президент Литвы Гитанас Науседа пригрозил Москве новыми санкциями.

А вот лидер Венгрии Янош Адер выбился из всего дружного хора обвинителей и жестко раскритиковал саму Украину за дискриминацию нацменьшинств соборной из-за закона о госязыке.

В заключение форума ее участники приняли декларацию, в которой осудили, указали, обещали, констатировали, призвали, решили и прочее. В общем все отметили, чтобы поддержать Незалежную в ее борьбе с фантомными болями.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость303393
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Гость296657
так ваш МИД обосрался на весь мир с 400 кг кокаина в аргентине
А ваш кулёма каждый день, не по одному разу, да все по шею.
Гость296657
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и то что у маши алкоголизм явно видно даже из под грима
Гость296657
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Гость303393
"Откуда дровишки?". В смысле, про кокс и остальное? Лично ты подносил или на хохлосайте вычитал? Так, на заборе еще и не то написать можно.
потом колумбицы гоняли ваш ил-76 который за коксом прилетел
ГостьВредный
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Гость298776
сколько лет этой курве ? она выглядит лет на 60.
Эта мадам дискредитирует свою должность своими советами. Какой-то базарный вид и базарный уровень речей. Итак понятно, что Украина самая больная мозоль России. На эту должность надо поставить молодую, красивую, умную женщину. Чтобы подавала нужный материал в приличной форме.
Гость296657
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Гость303393
"Откуда дровишки?". В смысле, про кокс и остальное? Лично ты подносил или на хохлосайте вычитал? Так, на заборе еще и не то написать можно.
так ваш МИД обосрался на весь мир с 400 кг кокаина в аргентине
Гость303393
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Гость296657
я не нюхаю кокс и не пью боярышник в отличии от этой проститутки.
потому выгляжу значительно лучше. )
"Откуда дровишки?". В смысле, про кокс и остальное? Лично ты подносил или на хохлосайте вычитал? Так, на заборе еще и не то написать можно.
Гость296657
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Гость303393
А сколько тебе, сосунок?
я не нюхаю кокс и не пью боярышник в отличии от этой проститутки.
потому выгляжу значительно лучше. )
Гость303393
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Гость298776
сколько лет этой курве ? она выглядит лет на 60.
А сколько тебе, сосунок?
Гость298776
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сколько лет этой курве ? она выглядит лет на 60.
Сергей
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А что вы могли ещё сказать...? И по..."В заключение форума ее участники приняли декларацию, в которой осудили, указали, обещали, констатировали, призвали, решили и прочее". Точь-точь как и у Вас...Или, а как лидер Венгрии Янош Адер должен был поступить когда Орбан держит курс куда не надо? Орбан этот же второй Лукашенко - пристроился доить с двух сторон...- и это тоже в интересах своей страны.
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