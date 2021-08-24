Власти Литвы пригрозили своим компаниям за связи с Белоруссией

Власти Литвы пригрозили своим компаниям за связи с Белоруссией
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Вильнюс добивается от бизнеса экономической блокады "автократического государства"

Литовский бизнес будет лишен государственных субсидий и мер поддержки за сотрудничество с белорусскими партнерами. Соответствующее заявление сделала глава Минэкономики и инноваций республики Аушрине Армонайте. 

Речь идет о компаниях, которые пострадали от санкционных мер со стороны Евросоюза против Минска и последовавших взаимных ограничений. Как отметила министр, ряду предприятий блокируют возможность государственной поддержки за торговлю с компаниями из Белоруссии.

"Скажу прямо: нет и речи о каких-либо субсидиях. Мы понимаем, что трудности есть. Но надеемся, что их удастся разрешить", – высказалась министр.

По словам Армонайте, компании, которые работают с партнерами из Белоруссии, уже "привыкли к неожиданным поворотам со стороны автократического государства".

В этом году глава "Железных дорог Литвы" (Lietuvos geležinkeliai) Мантас Бартушка сообщал, что лишение транзита белорусского калия, который перевозился в Клайпеду для последующей отправки морским грузом, станет причиной дефицита бюджета, необходимого для содержания местной железнодорожной инфраструктуры. Утерянные 60 миллионов евро необходимо будет возмещать государственным субсидированием.

При этом суммарная потеря от закрытия транзита белорусского калия обойдется в среднем, по оценке топ-менеджера, в 100 миллионов евро. До недавних событий белорусские товары, включая удобрения и нефтепродукты, составляли порядка 30% перевалки Клайпедского порта.

В начале года Лукашенко подписал указ о перевозке белорусских нефтепродуктов в третьи страны через российские порты.

Источник: LRT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьАнатолий
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Что за глупость - @dkfcnb пригрозили". Санкции. Штрафы ЕС в три раза больше выручки. Юр. лица сами отказываются работать с РБ.
ГостьББ
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Евросоюз поможет Литве. 160 млн. евро осилят. С Белоруссией все плачевно. Сейчас через РФ превозят10% удобрений. В рос. портах не хватает мощностей даже для себя. РФ возит через Клайпеду 30% своих удобрений. Мурманск в год переваливает 33 млн. тонн. Белкалий вывозит 10 млн. Оборачиваемость вагонов в Клайпеду-5 суток. В Мурманк-15 суток. Денег купить в 3 раза больше вагонов нет. Плюс перевозка 2000 км вместо 500. В портах Ленобласти доп. мощности будут в 2025 году. Кто моможет Белоруссии? Правильно, Россия. Денег навалом?
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