Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь рассказал, что президент поддерживает линию партии

Владимир Путин остается лидером "Единой России", заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь рассказал, как глава страны относится партии.

Он отметил, что президент уже долгое время явлется лидером ЕР и поддерживает линию партии. По его словам, Путин относится к ней как к власти, которая долгие годы инициирует в стране запуск очень важных процессов, благодаря чему постепенно улучшаются социально-экономические показатели. 

Песков отметил, что "Единая Россия" далека от популизма – она не уходит от ответственности за происходящее и не боится решать насущные проблемы, передает РИА "Новости". 

Пресс-секретарь президента указал, что партия постоянно меняется, растет и развивается вместе со страной, появляются новые лица.

"Поэтому процесс обновления партии – естественный и постоянный", – заявил Песков в ответ на на вопрос, собирается ли глава страны менять что-либо в "Единой России".

Ранее в СМИ появлялась публикация, что после первого съезда партии Владимир Путин якобы остался недоволен. Дмитрий Песков, комментируя материал, указал, что за ответом лучше обратиться к автору статьи.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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