Кучма объявил идею "анти-Россия" угрозой для Украины

Кучма объявил идею "анти-Россия" угрозой для Украины
Леонид Кучма. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-лидер страны предложил соотечественникам решить для себя вопрос, в какую из "европ" они хотят интегрироваться

Для Украины губителен путь просто стараться строить из себя "анти-Россию", поскольку нельзя успешно развиваться исключительно на основе негатива. Об этом заявил второй президент Незалежной Леонид Кучма в своей колонке для украинского издания "Левый берег", посвященной Дню независимости страны.

Бывший лидер нации и автор книги "Украина – не Россия" попытался прокомментировать нашумевшую июльскую статью президента РФ Владимира Путина, в которой он описал, как Запад методично создавал из соборной плацдарм против российского государства. В результате нынешние украинские власти осуществляют иностранный проект, который угрожает россиянам и с котором не согласны миллионы украинцев.

"Это действительно угроза – стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них". Отражение не живет самостоятельной жизнью", – написал Леонид Макарович.

Он подчеркнул, что украинцы должны ответить себе на вопрос, куда же идет страна.

"Украина – это Европа? Прекрасно. Но не слишком конкретно. Я однозначно за евроинтеграцию. Но интеграцию в какую именно из "европ", на которые политически и ментально сегодня делится Евросоюз?" – вопрошает и сам пан Кучма.

По его мнению, самый верный способ – это оставаться собой, а именно – Украина должна быть "единственной, самостоятельной, независимой".

Ранее сегодня на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 30-летия Дня незалежности в Киеве, действующий президент страны Владимир Зеленский прослезился, сообщает "Общественная служба новостей". Это произошло в момент, когда по ходу постановки маленькая девочка пробежала под государственным флагом на площади и подбежала с цветами в военнослужащему.

Кроме того, пан Зеленский толкнул длинную речь, в которой сделал несколько вольную интерпретацию истории страны, особенно в части Российской Империи, когда еще не было никакой Украины. И благополучно забыл про четвертого лидера нации Виктора Януковича, свергнутого в результате госпереворота в 2014 году.

Источник: Левый берег ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость302565
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а поутру они проснулись.
Гость299219
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Эти люди сами себя признают неевропопейцами, если им для этого ещё надо туда идти. Ведь Россия не кричит, что ей надо идти в Европу, потому что Россия - это Европа, причём её бОльшая часть. А украина, хоть и окраина Российской империи но является частью Большой России, то тоже могла бы считать себя Европой.
Гость303232
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Гость303426
Кучма понял, что Украине приходит конец, как независимому государству. Поздно батенька пасть раскрыл....давно было научить неучей от президенства.
Украине конец пришел уже давно. Тут понимать уже поздно.
Кучмарик просто готовится давать и нашим и не нашим. На всякий случай.
Боцман
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<цензура> круть верть делает.
Настоящий ОДЕССИТ
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Гость303426
Кучма понял, что Украине приходит конец, как независимому государству. Поздно батенька пасть раскрыл....давно было научить неучей от президенства.
Согласен на все 100%.
Гость303426
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Кучма понял, что Украине приходит конец, как независимому государству. Поздно батенька пасть раскрыл....давно было научить неучей от президенства.
Гость301807
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Так они до сих пор не Европа? Якэ нэподобство!
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